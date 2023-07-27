Женщину с ребёнком сбила моторка на Тагильском пруду

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Водно-транспортным происшествием закончилась минувшая рабочая неделя в Нижнем Тагиле. На местном пруду моторная лодка наехала на сап, на котором находилась женщина с ребёнком.Инцидент произошёл в сгустившихся сумерках вечера пятницы, 28 июля. Примерно в 23:45 в группу отдыхающих, плавающих по глади Тагильского пруда, въехала моторная лодка. Одна из сап-досок оказалась на пути следования моторки. При этом, непонятно, как управлявший лодкой человек мог не заметить людей на воде, — по свидетельству участников вечернего заплыва, на всех были надеты диодные ленты.На сапе, который «не заметил» лодочник, сидела женщина с сыном. Ребёнок пострадал только психологически и не получил даже царапин, а вот его мама серьёзно травмирована. В больницу, куда её доставили прямо с водоёма, у неё диагностировали черепно-мозговую травму. Она находится в реанимации городской больницы №1 Нижнего Тагила. Состояние потерпевшей врачи оценивают как очень тяжёлое, — сообщает агентство новостей «Между строк».Центр защиты населения Нижнего Тагила организовал служебную проверку по факту случившегося в пятницу инцидента. Проверку организовал и отдел полиции №16 Нижнего Тагила. Устанавливаются обстоятельства происшествия.