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В центре Екатеринбурга в День строителя запретят продавать алкоголь
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В центре Екатеринбурга в День строителя, 12 августа, запретят продавать алкоголь. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Согласно документу, завтра с 10.00 до 23.00 будет запрещена продажа алкоголя в границах улиц Горького – Первомайской – Карла Либкнехта – Белинского – Энгельса – Розы Люксембург – Карла Маркса – Горького – Малышева – Добролюбова – Радищева – 8 Марта – проспекта Ленина.
Также в День строителя в Екатеринбурге закроют движение транспорта по проспекту Ленина.
Ранее мы писали, что с 13 по 19 августа в центре Екатеринбурга и других районах запретят продажу спиртного в связи с праздничными мероприятиями, приуроченными ко Дню города.
Согласно документу, завтра с 10.00 до 23.00 будет запрещена продажа алкоголя в границах улиц Горького – Первомайской – Карла Либкнехта – Белинского – Энгельса – Розы Люксембург – Карла Маркса – Горького – Малышева – Добролюбова – Радищева – 8 Марта – проспекта Ленина.
Также в День строителя в Екатеринбурге закроют движение транспорта по проспекту Ленина.
Ранее мы писали, что с 13 по 19 августа в центре Екатеринбурга и других районах запретят продажу спиртного в связи с праздничными мероприятиями, приуроченными ко Дню города.
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