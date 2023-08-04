В День строителя в Екатеринбурге перекроют проспект Ленина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге завтра, 12 августа, отметят День строителя. Ради праздника будет перекрыта часть проспекта Ленина.На концерте в честь Дня строителя в Историческом сквере выступят Леонид Агутин и группа «Reflex». Также 12 августа проведут строительные мастер-классы и выставку специализированной техники, конкурс «Миссис Стройкомплекс» и другие мероприятия. Пройдет и велозаезд в честь Дня строителя.В связи с проведением Дня строителя завтра весь день будет закрыто движение транспорта по проспекту Ленина – от улицы 8 Марта до Пушкина.