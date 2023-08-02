Трезвую зону на День города расширили в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге изменили границы безалкогольной зоны в День города. Ограничение на продажу спиртного будет действовать целую неделю – с 13 по 19 августа. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.Так, с 13 по 19 августа с 08.00 до 23.00 запрещена продажа алкоголя в границах улиц Челюскинцев – переулка Красного – улиц Николая Никонова – Карла Либкнехта – Белинского – Энгельса – Розы Люксембург – Карла Маркса – Горького – Малышева – Добролюбова – Радищева – Хохрякова – Маршала Жукова.С 17 по 19 августа нельзя будет купить алкоголь в границах улиц Крылова – Хомякова – Московской – Шейнкмана – Попова – Московской – проспекта Ленина – улиц Татищева – Мельникова.В День города, 19 августа, с 12.00 до 23.00 запретят продажу алкоголя на проспекте Академика Сахарова – от улицы Анатолия Мехренцева до Вильгельма де Геннина.С 12.00 до 23.00 19 августа аналогичное ограничение будет действовать на проспекте Космонавтов – от здания №92 на Космонавтов до улицы Заречной – и на улице Бакинских комиссаров – от проспекта Космонавтов до улицы Черноярской.Кроме того, 19 августа с 12.00 до 23.00 нельзя будет купить спиртное в границах улиц 8 Марта – Академика Шварца – бульвара Самоцветного – улиц Родонитовая – Крестинского – Академика Шварца – Белинского – переулка Трактористов – улиц Чайковского – Авиационной, а также на четной стороне улицы Родонитовой и на улице 8 Марта (от Авиационной до Объездной).