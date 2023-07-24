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«Баден-Баден» все-таки приостановил работу пляжа на Шарташе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге «Баден-Баден» решил все-таки приостановить работу «Шарташ пляжа». Сообщение об этом появилось в одноименной группе во «ВКонтакте».
Как пишет ЕАН со ссылкой на представителей компании, это связано с судебным решением об ограничениях на эксплуатацию объекта. Принято решение о приостановке деятельности, чтобы разобраться со всеми юридическими вопросами.
Напомним, что Арбитражный суд Свердловской области по иску прокуратуры принял обеспечительные меры в виде запрета владельцу сети комплексов «Баден-Баден» эксплуатировать бассейны, построенные в этом году в районе Шарташского лесопарка. Затем суд разрешил эксплуатировать на Шарташе только некапитальные сооружения.
Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов заступился за владельца бассейнов «Баден-Баден» на Шарташе, заявив, что в проекте нет ничего плохого.
«Уважаемые гости! Центр досуга и отдыха «Шарташ пляж» приостановил свою деятельность. Спасибо всем, кто посетил нас, и будем с нетерпением ждать новой встречи с вами»,
– говорится в сообщении.
Как пишет ЕАН со ссылкой на представителей компании, это связано с судебным решением об ограничениях на эксплуатацию объекта. Принято решение о приостановке деятельности, чтобы разобраться со всеми юридическими вопросами.
Напомним, что Арбитражный суд Свердловской области по иску прокуратуры принял обеспечительные меры в виде запрета владельцу сети комплексов «Баден-Баден» эксплуатировать бассейны, построенные в этом году в районе Шарташского лесопарка. Затем суд разрешил эксплуатировать на Шарташе только некапитальные сооружения.
Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов заступился за владельца бассейнов «Баден-Баден» на Шарташе, заявив, что в проекте нет ничего плохого.
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