Суд запретил эксплуатацию бассейнов «Баден-Баден» на Шарташе в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Арбитражный суд Свердловской области запретил предпринимателю Евгению Кононову эксплуатировать бассейны, самовольно построенные на берегу озера Шарташ.Так, суд по иску прокуратуры принял обеспечительные меры в виде запрета владельцу сети комплексов «Баден-Баден» эксплуатировать бассейны, построенные в этом году на улице Отдыха, в районе Шарташского лесопарка.Также Кононову запретили проводить любые сделки с этими земельными участками и осуществлять на них любые виды деятельности. За неисполнение обеспечительных мер владельца «Баден-Бадена» могут оштрафовать.Отметим, что в конце мая Кировский районный суд Екатеринбурга уже выносил аналогичные обеспечительные меры о приостановке строительных работ. Однако это не помешало предпринимателю в конце июня запустить комплекс в эксплуатацию.