Суд частично разрешил эксплуатировать пляж «Баден-Баден» на Шарташе

– цитирует определение суда «Коммерсант».

«Поскольку предмет спора связан с признанием спорных объектов самовольными постройками, то есть только тех объектов, которые являются недвижимостью и обладают признаками капитального строительства, суд считает необходимым с учетом доводов ответчика частично удовлетворить заявление об отмене обеспечительных мер, исключив из запрета эксплуатировать, а также строить и реконструировать, те объекты, которые не являются объектами капитального строительства»,