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Суд частично разрешил эксплуатировать пляж «Баден-Баден» на Шарташе
Фото: Вечерние ведомости
Арбитражный суд Свердловской области разрешил владельцу сети термальных комплексов «Баден-Баден» Евгению Кононову эксплуатировать некапитальные сооружения, построенные в Шарташском лесопарке.
Об этом сообщает «Коммерсант-Урал», ссылаясь на определение суда. При этом в карточке дела на сайте суда указано, что Евгению Кононову отказано в отмене обеспечительных мер, ранее установленных судом.
По всей видимости, суд дал разъяснение, какие объекты, построенные на берегу озера Шарташ, можно использовать, а какие нет.
Напомним, что изначально Арбитражный суд Свердловской области по иску прокуратуры принял обеспечительные меры в виде запрета владельцу сети комплексов «Баден-Баден» эксплуатировать бассейны, построенные в этом году в районе Шарташского лесопарка.
Вчера глава Екатеринбурга Алексей Орлов заступился за владельца бассейнов «Баден-Баден» на Шарташе, заявив, что в проекте нет ничего плохого. К слову, вчера рассматривалось заявление Евгения Кононова об отмене обеспечительных мер, установленных по иску прокуратуры.
Рассмотрение иска прокуратуры по существу назначено судом на последний день лета, 31 августа.
Об этом сообщает «Коммерсант-Урал», ссылаясь на определение суда. При этом в карточке дела на сайте суда указано, что Евгению Кононову отказано в отмене обеспечительных мер, ранее установленных судом.
По всей видимости, суд дал разъяснение, какие объекты, построенные на берегу озера Шарташ, можно использовать, а какие нет.
«Поскольку предмет спора связан с признанием спорных объектов самовольными постройками, то есть только тех объектов, которые являются недвижимостью и обладают признаками капитального строительства, суд считает необходимым с учетом доводов ответчика частично удовлетворить заявление об отмене обеспечительных мер, исключив из запрета эксплуатировать, а также строить и реконструировать, те объекты, которые не являются объектами капитального строительства»,
– цитирует определение суда «Коммерсант».
Напомним, что изначально Арбитражный суд Свердловской области по иску прокуратуры принял обеспечительные меры в виде запрета владельцу сети комплексов «Баден-Баден» эксплуатировать бассейны, построенные в этом году в районе Шарташского лесопарка.
Вчера глава Екатеринбурга Алексей Орлов заступился за владельца бассейнов «Баден-Баден» на Шарташе, заявив, что в проекте нет ничего плохого. К слову, вчера рассматривалось заявление Евгения Кононова об отмене обеспечительных мер, установленных по иску прокуратуры.
Рассмотрение иска прокуратуры по существу назначено судом на последний день лета, 31 августа.
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