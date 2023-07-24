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Мэр Екатеринбурга заступился за владельца бассейнов «Баден-Баден» на Шарташе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал скандал с бассейнами «Баден-Баден», самовольно построенными на берегу озера Шарташ.
Как передает ЕАН, Орлов заявил, что в этом проекте нет ничего плохого, а собственник (Евгений Кононов) всего лишь немного поторопился. И мэр заявил, что Кононову просто жалко терять сезон с точки зрения ведения бизнеса.
Напомним, что Арбитражный суд Свердловской области по иску прокуратуры принял обеспечительные меры в виде запрета владельцу сети комплексов «Баден-Баден» эксплуатировать бассейны, построенные в этом году в районе Шарташского лесопарка. В конце мая Кировский районный суд Екатеринбурга уже выносил аналогичные обеспечительные меры о приостановке строительных работ, но это не помешало предпринимателю в конце июня запустить комплекс в эксплуатацию.
Как передает ЕАН, Орлов заявил, что в этом проекте нет ничего плохого, а собственник (Евгений Кононов) всего лишь немного поторопился. И мэр заявил, что Кононову просто жалко терять сезон с точки зрения ведения бизнеса.
«Я знаю, что туда очередь из желающих отдохнуть. Одно из зданий имеет признаки капитального строительства. Из-за этого возник конфликт. Собственник согласен его убрать. Сегодня этот вопрос находится в судебной плоскости. То, что там сделано, это очень интересный проект с точки зрения получения жителями оздоровительных услуг. Мне лично очень обидно, что из-за ограничительных мер этот проект не сможет работать»,
– утверждает Орлов.
Напомним, что Арбитражный суд Свердловской области по иску прокуратуры принял обеспечительные меры в виде запрета владельцу сети комплексов «Баден-Баден» эксплуатировать бассейны, построенные в этом году в районе Шарташского лесопарка. В конце мая Кировский районный суд Екатеринбурга уже выносил аналогичные обеспечительные меры о приостановке строительных работ, но это не помешало предпринимателю в конце июня запустить комплекс в эксплуатацию.
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