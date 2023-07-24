Мэр Екатеринбурга заступился за владельца бассейнов «Баден-Баден» на Шарташе

– утверждает Орлов.

«Я знаю, что туда очередь из желающих отдохнуть. Одно из зданий имеет признаки капитального строительства. Из-за этого возник конфликт. Собственник согласен его убрать. Сегодня этот вопрос находится в судебной плоскости. То, что там сделано, это очень интересный проект с точки зрения получения жителями оздоровительных услуг. Мне лично очень обидно, что из-за ограничительных мер этот проект не сможет работать»,