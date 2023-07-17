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Вспышка менингита произошла в частном детском саду в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге три воспитанника частного мини-сада заболели менингитом «Аистенок». Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование.
Как сообщили в свердловском управлении Роспотребнадзора, заболевшие дети госпитализированы. Специалисты организовали лабораторное обследование для выявления возбудителя. За контактными детьми и взрослыми установлено медицинское наблюдение. В помещениях детского сада провели дезинфекцию
Всего, по данным на 18 июля, зарегистрировано три случая заболевания менингитом в детском саду. Деятельность мини-сада временно приостановлена.
В свердловском Минздраве добавили, что у всех трех детей состояние средней тяжести.
Напомним, что о первом случае менингита в частном детском саду Екатеринбурга стало известно вчера.
В начале месяца среди работников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка заболевания менингитом. Два человека умерли. Кроме того, менингит подозревали у полуторогодовалого мальчика, который скончался в екатеринбургской больнице.
Как сообщили в свердловском управлении Роспотребнадзора, заболевшие дети госпитализированы. Специалисты организовали лабораторное обследование для выявления возбудителя. За контактными детьми и взрослыми установлено медицинское наблюдение. В помещениях детского сада провели дезинфекцию
Всего, по данным на 18 июля, зарегистрировано три случая заболевания менингитом в детском саду. Деятельность мини-сада временно приостановлена.
В свердловском Минздраве добавили, что у всех трех детей состояние средней тяжести.
Напомним, что о первом случае менингита в частном детском саду Екатеринбурга стало известно вчера.
В начале месяца среди работников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка заболевания менингитом. Два человека умерли. Кроме того, менингит подозревали у полуторогодовалого мальчика, который скончался в екатеринбургской больнице.
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Менингитом заболел ребёнок в Екатеринбурге
17 июля 2023
17 июля 2023