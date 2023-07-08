Бастрыкин взял на контроль расследователи смерти полуторогодовалого малыша в екатеринбургской больнице

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В больнице Екатеринбурга скончался полуторагодовалый мальчик, у которого подозревали несколько заболеваний. Со слов мамы малыша, врачи не знали от чего лечить ребенка, в результате чего он умер.Женщина рассказала, что ее сына перевозили из одной в больницу в другую, но нигде не могли сказать точно какой у него диагноз. По ее словам, у малыша подозревали менингит, острую кишечную непроходимость, острый аппендицит и перитонит. Причину смерти родителям врачи не называли, пишет портал «Е1».В региональном Минздраве подтвердили смерть ребенка и пообещали, что тщательно разберут этот случай на областной комиссии по детской смертности.Свердловские следователи тем временем возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.