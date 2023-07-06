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Свердловские следователи устроят проверку по факту смерти двух человек от менингита

20.08 Четверг, 6 июля 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева
Вспышка менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра интернет-магазина «Ozon» привлекла внимание Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области. Причину группового заражения и обстоятельства смерти уже двух человек от менингита будут устанавливать специалисты следственных органов.

Соответствующее распоряжение отдал исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Свердловской области полковник юстиции Анатолий Надбитов. Каждый из двух указанных случаев с летальным исходом будет рассматриваться отдельно.

Помимо следственных органов случаем с заражением сотрудников «Озона» занимаются также региональные органы здравоохранения и Роспотребнадзора. В частности, ими проводятся противоэпидемические и профилактические мероприятия. Проводится вакцинация среди персонала интернет-магазина.

Ранее сообщалось о семи случаях заболевания менингококковой инфекции у работников склада «Ozon» на территории логопарка «Кольцовский». Сегодня вечером Минздрав Свердловской области сообщил, что 6 заболевших госпитализированы в Сысертскую центральную районную больницу. Состояние удовлетворительное, симптомов заболевания нет, но инфекция была обнаружена у этих людей при проведении медицинских исследований.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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