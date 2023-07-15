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Менингитом заболел ребёнок в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге ребёнок заболел вирусным менингитом. Опасная болезнь обнаружилась у воспитанника одного из частных детских садиков.
Тревожными симптомами, заставившими родителей отвезти мальчика к врачам, стали высокая температура и общее нездоровое состояние малыша. В больнице выяснилось, что причиной недомогания ребёнка, с большой долей вероятности стал вирусный менингит. Правда, папу и маму маленького пациента тут же успокоили, что болезнь протекает в лёгкой форме. Ребёнку прописали две недели постельного режима и медикаментозное лечение.
Позже стало известно, что в том же дошкольном учреждении — в частном детском садике «Аистёнок» — у ещё одного ребёнка замечены схожие симптомы. В данном случае это девочка, которая заболела вместе с мамой. Как и у мальчика, вирусный менингит пока не подтверждён, но очень вероятен. Роспотребнадзор проводит проверку.
Напомним, что в начале месяца среди работников одного из складов в Екатеринбурге произошла вспышка заболевания менингитом. Два человека умерли. Кроме того, менингит подозревают причиной смерти полуторогодовалого мальчика, который скончался в екатеринбургской больнице
Тревожными симптомами, заставившими родителей отвезти мальчика к врачам, стали высокая температура и общее нездоровое состояние малыша. В больнице выяснилось, что причиной недомогания ребёнка, с большой долей вероятности стал вирусный менингит. Правда, папу и маму маленького пациента тут же успокоили, что болезнь протекает в лёгкой форме. Ребёнку прописали две недели постельного режима и медикаментозное лечение.
Позже стало известно, что в том же дошкольном учреждении — в частном детском садике «Аистёнок» — у ещё одного ребёнка замечены схожие симптомы. В данном случае это девочка, которая заболела вместе с мамой. Как и у мальчика, вирусный менингит пока не подтверждён, но очень вероятен. Роспотребнадзор проводит проверку.
Напомним, что в начале месяца среди работников одного из складов в Екатеринбурге произошла вспышка заболевания менингитом. Два человека умерли. Кроме того, менингит подозревают причиной смерти полуторогодовалого мальчика, который скончался в екатеринбургской больнице
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