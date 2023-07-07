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Роспотребнадзор проверил алкоголь, которым могли отравиться подростки в Первоуральске
Фото: Роспотребнадзор по Свердловской области
Свердловские Роспотребнадзор проверил алкоголь, который употребляли отравившиеся подростки в Первоуральске. Заявляется, что причиной отравления были не напитки.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, все напитки имеют удовлетворительные результаты по показателям безопасности. Лишь в «Доктор Дизель Манго и Красный апельсин» специалисты обнаружили краситель, который не был указан в составе. По этому поводу с его изготовителем «Объединенные пивоварни Хайнекен» начали разбирательство.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, все напитки имеют удовлетворительные результаты по показателям безопасности. Лишь в «Доктор Дизель Манго и Красный апельсин» специалисты обнаружили краситель, который не был указан в составе. По этому поводу с его изготовителем «Объединенные пивоварни Хайнекен» начали разбирательство.
«Таким образом причиной отравления стали не напитки, а интоксикация в результате попадания спиртосодержащей продукции в детский организм. На сегодняшний день все пострадавшие выписаны из больницы»,
– заявили в Роспотребнадзоре.
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