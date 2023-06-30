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Свердловский поисковый отряд «ЛизаАлерт» опроверг сбор средств на похороны Далера
Свердловская область / Новости дня / Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области опроверг информацию о сборе средств волонтерами на похороны шестилетнего Далера Бобиева. Такое заявление добровольцы отряда сделали в своей группе во «Вконтакте».
Двоюродный брат Далера Бобиева также выпустил видеообращение, в котором заявил, что его семья не собирает деньги на похороны.
Напомним, что 26 июня появилась информация о пропаже шестилетнего Далера Бобиева. Утром 29 июня тело мальчика нашли в сумке в гараже на улице Симферопольской. По данным следствия, смерть ребенка наступила еще несколько месяцев назад. Опекуна мальчика обвинили в убийстве, истязании и мошенничества.
«Отряд не ведет сбор средств! Мы никогда не принимаем деньги от частных лиц или предприятий! Мы не берем деньги за поиски. На похороны, помощь пострадавшим или иные нужды сборы не ведутся! Всем участникам отряда запрещено принимать в дар денежные средства. Если кто-то от имени отряда или как доброволец "ЛизаАлерт" требует с вас деньги – это не доброволец, а мошенник!»,
– заявили волонтеры.
Двоюродный брат Далера Бобиева также выпустил видеообращение, в котором заявил, что его семья не собирает деньги на похороны.
Напомним, что 26 июня появилась информация о пропаже шестилетнего Далера Бобиева. Утром 29 июня тело мальчика нашли в сумке в гараже на улице Симферопольской. По данным следствия, смерть ребенка наступила еще несколько месяцев назад. Опекуна мальчика обвинили в убийстве, истязании и мошенничества.
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В Екатеринбурге опекуна Далера Бобиева обвинили в убийстве мальчика, истязании и мошенничестве
30 июня 2023
30 июня 2023