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Свердловский поисковый отряд «ЛизаАлерт» опроверг сбор средств на похороны Далера

17.01 Воскресенье, 2 июля 2023
Свердловская область / Новости дня / Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области опроверг информацию о сборе средств волонтерами на похороны шестилетнего Далера Бобиева. Такое заявление добровольцы отряда сделали в своей группе во «Вконтакте».

«Отряд не ведет сбор средств! Мы никогда не принимаем деньги от частных лиц или предприятий! Мы не берем деньги за поиски. На похороны, помощь пострадавшим или иные нужды сборы не ведутся! Всем участникам отряда запрещено принимать в дар денежные средства. Если кто-то от имени отряда или как доброволец "ЛизаАлерт" требует с вас деньги – это не доброволец, а мошенник!»,

– заявили волонтеры.


Двоюродный брат Далера Бобиева также выпустил видеообращение, в котором заявил, что его семья не собирает деньги на похороны.

Напомним, что 26 июня появилась информация о пропаже шестилетнего Далера Бобиева. Утром 29 июня тело мальчика нашли в сумке в гараже на улице Симферопольской. По данным следствия, смерть ребенка наступила еще несколько месяцев назад. Опекуна мальчика обвинили в убийстве, истязании и мошенничества.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:22 Жители Нижних Серег пожаловались на соседа-пчеловода из-за агрессивных пчел
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12:15 В Екатеринбурге на 40-летия Комсомола десятилетний мальчик попал под машину
11:09 Цены на коммуналки в уральской столице обновили исторический максимум
10:16 В Екатеринбурге ушел из жизни преподаватель ИЕНиМ УрФУ Сергей Сизый
09:30 Четыре человека пострадали в аварии на трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск
19:20 Пострадавшая в аварии на трассе Екатеринбург – Тюмень пятимесячная малышка скончалась
17:36 В Свердловской области нашли заблудившуюся в лесу 45-летнюю женщину
16:40 Из-за усталости водителя четыре человека пострадали в ДТП в Серове
15:33 Свердловские спасатели предупредили о грозе и сильном ветре 2 июля
15:08 В столице Урала могут построить рыбную ферму
14:04 Расследование аварии на трассе Екатеринбург – Тюмень передали СК
13:30 В уральской столице водитель из-за приступа эпилепсии устроил ДТП
12:38 Погорельцам из Сосьвы начали вручать ключи от новых домов
11:25 Из-за ремонта путепровода два дня будут перекрывать участок ЕКАД
10:30 В Екатеринбурге хотят снести старые общежития УрФУ и построить новые
09:32 Пострадавшие в ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень в тяжелом состоянии
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