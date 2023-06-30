Свердловский поисковый отряд «ЛизаАлерт» опроверг сбор средств на похороны Далера

– заявили волонтеры.

«Отряд не ведет сбор средств! Мы никогда не принимаем деньги от частных лиц или предприятий! Мы не берем деньги за поиски. На похороны, помощь пострадавшим или иные нужды сборы не ведутся! Всем участникам отряда запрещено принимать в дар денежные средства. Если кто-то от имени отряда или как доброволец "ЛизаАлерт" требует с вас деньги – это не доброволец, а мошенник!»,