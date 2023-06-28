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В Екатеринбурге опекуна Далера Бобиева обвинили в убийстве мальчика, истязании и мошенничестве
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В рамках расследования уголовного дела об убийстве шестилетнего Далера Бобиева в Екатеринбурге следствие установило эпизоды и других преступлений. Теперь опекуна мальчика обвиняют не только в его убийстве, но и в истязании и мошенничестве.
В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что женщине, ставшей опекуном мальчика в августе 2019 года, уже предъявлено обвинение в убийстве Далера. Сегодня в 14.00 в Чкаловском районном суде Екатеринбурга пройдет судебное заседание об избрании фигурантке меры пресечения в виде заключения под стражу.
По версии следствия, обвиняемая также получала ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство. После смерти мальчика женщина еще несколько месяцев продолжала получать выплаты, не сообщая при этом о смерти ребенка в правоохранительные органы и органы опеки.
Также продолжается расследование уголовного дела о халатности должностных лиц, ответственных за контроль за воспитанием опекаемого ребенка (часть 2 статьи 293 УК РФ). В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям/бездействию сотрудников органов опеки.
По указанию исполняющего обязанности руководителя свердловского СУ СКР Анатолия Надбитова дальнейшее расследование будет поручено следователям областного аппарата СК России.
Напомним, что утром 26 июня появилась информация о пропаже шестилетнего Далера Бобиева. Утром 29 июня тело мальчика нашли в сумке в гараже на улице Симферопольской. По данным следствия, смерть ребенка наступила еще несколько месяцев назад. По подозрению в убийстве задержали опекуна мальчика.
В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что женщине, ставшей опекуном мальчика в августе 2019 года, уже предъявлено обвинение в убийстве Далера. Сегодня в 14.00 в Чкаловском районном суде Екатеринбурга пройдет судебное заседание об избрании фигурантке меры пресечения в виде заключения под стражу.
По версии следствия, обвиняемая также получала ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство. После смерти мальчика женщина еще несколько месяцев продолжала получать выплаты, не сообщая при этом о смерти ребенка в правоохранительные органы и органы опеки.
«По эпизодам истязания и мошенничества женщине также уже предъявлено обвинение»,
– отметили в СКР.
Также продолжается расследование уголовного дела о халатности должностных лиц, ответственных за контроль за воспитанием опекаемого ребенка (часть 2 статьи 293 УК РФ). В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям/бездействию сотрудников органов опеки.
По указанию исполняющего обязанности руководителя свердловского СУ СКР Анатолия Надбитова дальнейшее расследование будет поручено следователям областного аппарата СК России.
Напомним, что утром 26 июня появилась информация о пропаже шестилетнего Далера Бобиева. Утром 29 июня тело мальчика нашли в сумке в гараже на улице Симферопольской. По данным следствия, смерть ребенка наступила еще несколько месяцев назад. По подозрению в убийстве задержали опекуна мальчика.
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