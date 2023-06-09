Профсоюз главного производителя титана в России вошёл в конфликт с руководством завода из-за новой схемы оплаты труда

– говорится в письме Путину.

«Результатом кадровой политики владельцев компании и привезённых топ-менеджеров стало массовое увольнение высококвалифицированных рабочих, технологов, эффективных специалистов по подготовке производства, ремонтного персонала. Люди увольняются прежде всего потому, что их труд перестал цениться, а заработная плата перестала даже отдалённо напоминать справедливое распределение «каждому по труду. Получая миллионные бонусы, руководители Корпорации игнорируют условия Коллективного договора и Отраслевого соглашения по авиационной промышленности в части индексации заработной платы и других условий, связанных с оплатой труда»,