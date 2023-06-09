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Профсоюз главного производителя титана в России вошёл в конфликт с руководством завода из-за новой схемы оплаты труда
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Профсоюзная организация ВСМПО в Верхней Салде начала сбор подписей под письмом президенту РФ Владимиру Путину из-за конфликта с руководством предприятия.
Как сообщает профсоюз, конфликт начался 19 января 2023 года. Председатель профсоюзной организации ВСМПО Зульфар Файзулин на совещании у гендиректора отказался согласовывать новую схему оплаты труда. По его словам, руководство предлагало отменить оплату за стаж и снизить доплату за ночные смены с 40% до 20%.
Помимо этого, как заявляет профсоюз, руководство игнорировало требования двух профсоюзных организаций – ВСМПО и АВИСМА – об индексации зарплаты работников предприятия на уровень индекса цен или инфляции в регионах по итогам 2022 года.
«ВСМПО-АВИСМА» – крупнейший в мире производитель титана. В составе корпорации две промышленные площадки – «ВСМПО» в Верхней Салде Свердловской области и «АВИСМА» в Березниках Пермского края.
Напомним, что 8-9 июня забастовку устроили шахтеры Мариинского прииска в знак протеста против возможного сокращения рабочих мест. 76 рабочих провели ночь в шахте. В пресс-службе «РТ-Капитал» (структура «Ростеха», управляющая месторождением) тогда заявили, что бастующих могут уволить за саботаж. Вечером 9 июня рабочие все же договорились с Ростехом и вышли из шахты. Руководство прииска заявило, что будет создана рабочая группа по урегулированию всех вопросов с рабочими.
Как сообщает профсоюз, конфликт начался 19 января 2023 года. Председатель профсоюзной организации ВСМПО Зульфар Файзулин на совещании у гендиректора отказался согласовывать новую схему оплаты труда. По его словам, руководство предлагало отменить оплату за стаж и снизить доплату за ночные смены с 40% до 20%.
Помимо этого, как заявляет профсоюз, руководство игнорировало требования двух профсоюзных организаций – ВСМПО и АВИСМА – об индексации зарплаты работников предприятия на уровень индекса цен или инфляции в регионах по итогам 2022 года.
«Результатом кадровой политики владельцев компании и привезённых топ-менеджеров стало массовое увольнение высококвалифицированных рабочих, технологов, эффективных специалистов по подготовке производства, ремонтного персонала. Люди увольняются прежде всего потому, что их труд перестал цениться, а заработная плата перестала даже отдалённо напоминать справедливое распределение «каждому по труду. Получая миллионные бонусы, руководители Корпорации игнорируют условия Коллективного договора и Отраслевого соглашения по авиационной промышленности в части индексации заработной платы и других условий, связанных с оплатой труда»,
– говорится в письме Путину.
«ВСМПО-АВИСМА» – крупнейший в мире производитель титана. В составе корпорации две промышленные площадки – «ВСМПО» в Верхней Салде Свердловской области и «АВИСМА» в Березниках Пермского края.
Напомним, что 8-9 июня забастовку устроили шахтеры Мариинского прииска в знак протеста против возможного сокращения рабочих мест. 76 рабочих провели ночь в шахте. В пресс-службе «РТ-Капитал» (структура «Ростеха», управляющая месторождением) тогда заявили, что бастующих могут уволить за саботаж. Вечером 9 июня рабочие все же договорились с Ростехом и вышли из шахты. Руководство прииска заявило, что будет создана рабочая группа по урегулированию всех вопросов с рабочими.
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Бастующие рабочие вышли из шахты Мариинского прииска
09 июня 2023
09 июня 2023