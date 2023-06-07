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Рабочие изумрудной шахты в Свердловской области устроили забастовку из-за возможных сокращений
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Шахтеры Мариинского прииска в посёлке Малышева под Асбестом устроили забастовку в знак протеста против сокращения рабочих мест. Вчера они отказались подниматься из шахты после завершения смены. 76 рабочих провели ночь в шахте.
Изначально сообщалось о 150 бастующих. В пресс-службе ООО «РТ-Капитал» (структура «Ростеха», управляющая месторождением) позже заявили «Вечерним ведомостям», что в шахте бастовали 103 человека. Из них 25 шахтеров вышли на поверхность после общения с администрацией прииска. По данным близкого к губернатору телеграм-канала «Не для протокола», с бастующими также общался глава департамента по труду и занятости Свердловской области Дмитрий Антонов.
Минувшую ночь в шахте провели 76 бастующих рабочих. Как сообщает канал «Не для протокола», шахтеры ночью поднимались на медосмотр и затем вернулись вниз. Сейчас представители «РГ-капитал» спустились к протестующим вместе с Дмитрием Антоновым и начальником шахты.
Представители «РТ-Капитал» заявили, что шахта в перспективе в любом случае будет законсервирована, потому что расходы на ее содержание перекрывают доход от добычи сырья. Вместо нее будет вестись добыча открытым способом. В компании заверяют, что это «не означает масштабных сокращений коллектива».
Мариинский прииск – единственное месторождение изумрудов и одно из двух месторождений бериллия в России. «Вечерние ведомости» ранее неоднократно писали о проблемах на предприятии. Там были случаи пропажи драгоценных камней. В 2020 году задолженность перед работниками «Мариинского прииска» была погашена только после вмешательства прокуратуры. Ещё три года назад были подозрения, что «Ростех» ведёт своё дочернее предприятие к банкротству.
Изначально сообщалось о 150 бастующих. В пресс-службе ООО «РТ-Капитал» (структура «Ростеха», управляющая месторождением) позже заявили «Вечерним ведомостям», что в шахте бастовали 103 человека. Из них 25 шахтеров вышли на поверхность после общения с администрацией прииска. По данным близкого к губернатору телеграм-канала «Не для протокола», с бастующими также общался глава департамента по труду и занятости Свердловской области Дмитрий Антонов.
Минувшую ночь в шахте провели 76 бастующих рабочих. Как сообщает канал «Не для протокола», шахтеры ночью поднимались на медосмотр и затем вернулись вниз. Сейчас представители «РГ-капитал» спустились к протестующим вместе с Дмитрием Антоновым и начальником шахты.
Представители «РТ-Капитал» заявили, что шахта в перспективе в любом случае будет законсервирована, потому что расходы на ее содержание перекрывают доход от добычи сырья. Вместо нее будет вестись добыча открытым способом. В компании заверяют, что это «не означает масштабных сокращений коллектива».
Мариинский прииск – единственное месторождение изумрудов и одно из двух месторождений бериллия в России. «Вечерние ведомости» ранее неоднократно писали о проблемах на предприятии. Там были случаи пропажи драгоценных камней. В 2020 году задолженность перед работниками «Мариинского прииска» была погашена только после вмешательства прокуратуры. Ещё три года назад были подозрения, что «Ростех» ведёт своё дочернее предприятие к банкротству.
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