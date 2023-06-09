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Бастующие рабочие вышли из шахты Мариинского прииска
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В сети распространяется видео Четвертого канала, на котором рабочие, которые ранее объявили забастовку, выходят из шахты Мариинского прииска.
Близкий у губернатору канал «Не для протокола» сообщает, что рабочие договорились с Ростехом.
Руководство прииска заявило, что будет создана рабочая группа по урегулированию всех вопроссов с рабочими.
«До 14 июня 2023 года для реализации этих мероприятий будет создана рабочая группа с участием представителей «РТ-Капитала», «Мариинского прииска», работников предприятия, представителя губернатора Свердловской области по разработке плана мероприятий по развитию прииска. Повторно будет проработан вопрос экономической эффективности и целесообразности одновременной добычи открытым и подземным способом. До 10 июля 2023 года будут приняты согласованные со всеми сторонами меры, направленные на развитие месторождения», – сообщили в РТ-Капитал.
Ранее сообщалось, что рабочих из-за забастовки могут уволить «за саботаж».
Близкий у губернатору канал «Не для протокола» сообщает, что рабочие договорились с Ростехом.
Руководство прииска заявило, что будет создана рабочая группа по урегулированию всех вопроссов с рабочими.
«До 14 июня 2023 года для реализации этих мероприятий будет создана рабочая группа с участием представителей «РТ-Капитала», «Мариинского прииска», работников предприятия, представителя губернатора Свердловской области по разработке плана мероприятий по развитию прииска. Повторно будет проработан вопрос экономической эффективности и целесообразности одновременной добычи открытым и подземным способом. До 10 июля 2023 года будут приняты согласованные со всеми сторонами меры, направленные на развитие месторождения», – сообщили в РТ-Капитал.
Ранее сообщалось, что рабочих из-за забастовки могут уволить «за саботаж».
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