Бастующих шахтеров Мариинского прииска грозят уволить за саботаж

«Достигнуты договорённости о подготовке соглашения по созданию рабочей группы, в которую войдут руководство предприятия, представители ответственных ведомств и сотрудников прииска. Если саботаж продолжится, дальше последуют жесткие меры, вплоть до увольнения за нарушение трудовой дисциплины и ущерб рабочим процессам,

– добавили в «РТ-Капитал».

«Сотрудники однозначно будут обеспечены работой и не останутся без источника дохода. Люди, которые остаются в шахте, хотят продолжать работать по старинке методами прошлого века и не хотят перемен. Их страхи используют провокаторы, преследующие свои цели. Однако всем сотрудникам прииска необходимо понять: переформатирование предприятия под современные реалии и требования времени неизбежно. Шахта однозначно будет законсервирована, предприятие перейдет на открытый способ добычи, будет построена флотационная фабрика - такие шаги позволят вывести прииск на безубыточный уровень и решить стратегические задачи государства по добыче бериллия»,