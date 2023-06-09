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Бастующих шахтеров Мариинского прииска грозят уволить за саботаж
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Шахтеров Мариинского прииска в Свердловской области, устроивших забастовку, могут уволить «за нарушение трудовой дисциплины и ущерб рабочим процессам». Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе «РТ-Капитал» (структура «Ростеха», управляющая месторождением).
Напомним, что сейчас 76 рабочих остаются в шахте в знак протеста против возможного сокращения рабочих мест. Прокуратура организовала проверку.
В пресс-службе «РТ-Капитал» заявили, что бастующие шахтеры не работают. При этом шахта возобновила работу – смена приступила к выполнению своих обязанностей.
Как рассказали в пресс-службе «РТ-Капитал», продолжаются переговоры. На завод прибыли представители собственника. Также на месте находятся директор департамента управления активами «РТ-Капитал» Сергей Петрин, приезжал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.
В пресс-службе структуры «Ростеха» добавили, что объективных причин для недовольства у рабочих не должно быть, так как предприятие работает и «не планирует закрываться», а зарплата выплачивается своевременно и в полном объеме.
Напомним, что сейчас 76 рабочих остаются в шахте в знак протеста против возможного сокращения рабочих мест. Прокуратура организовала проверку.
В пресс-службе «РТ-Капитал» заявили, что бастующие шахтеры не работают. При этом шахта возобновила работу – смена приступила к выполнению своих обязанностей.
Как рассказали в пресс-службе «РТ-Капитал», продолжаются переговоры. На завод прибыли представители собственника. Также на месте находятся директор департамента управления активами «РТ-Капитал» Сергей Петрин, приезжал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.
«Достигнуты договорённости о подготовке соглашения по созданию рабочей группы, в которую войдут руководство предприятия, представители ответственных ведомств и сотрудников прииска. Если саботаж продолжится, дальше последуют жесткие меры, вплоть до увольнения за нарушение трудовой дисциплины и ущерб рабочим процессам,
– заявили в «РТ-Капитал».
В пресс-службе структуры «Ростеха» добавили, что объективных причин для недовольства у рабочих не должно быть, так как предприятие работает и «не планирует закрываться», а зарплата выплачивается своевременно и в полном объеме.
«Сотрудники однозначно будут обеспечены работой и не останутся без источника дохода. Люди, которые остаются в шахте, хотят продолжать работать по старинке методами прошлого века и не хотят перемен. Их страхи используют провокаторы, преследующие свои цели. Однако всем сотрудникам прииска необходимо понять: переформатирование предприятия под современные реалии и требования времени неизбежно. Шахта однозначно будет законсервирована, предприятие перейдет на открытый способ добычи, будет построена флотационная фабрика - такие шаги позволят вывести прииск на безубыточный уровень и решить стратегические задачи государства по добыче бериллия»,
– добавили в «РТ-Капитал».
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