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Свердловский омбудсмен Мерзлякова опровергла требование бастующих рабочих о видеоконференции с Путиным
Общество
Шахта Мариинского прииска, фото: Вечерние ведомости
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова опровергла ранее появившуюся информацию о том, что бастующие шахтеры требуют видеоконференции с Путиным.
Мерзлякова заявила порталу Е1, что сейчас происходит урегулирование с «Ростехом». Она заявила, что уверена, что бастующие рабочие выйдут из шахты сегодня.
Напомним, рабочие Мариинского прииска объявили забастовку, около 76 рабочих остались в шахте. Ранее шахтеров грозили уволить за саботаж. Прокуратура проводит проверку.
Мерзлякова заявила порталу Е1, что сейчас происходит урегулирование с «Ростехом». Она заявила, что уверена, что бастующие рабочие выйдут из шахты сегодня.
Напомним, рабочие Мариинского прииска объявили забастовку, около 76 рабочих остались в шахте. Ранее шахтеров грозили уволить за саботаж. Прокуратура проводит проверку.
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