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Бастующие шахтеры Мариинского прииска потребовали видеоконференции с Путиным
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Бастующие шахтеры Мариинского прииска в Свердловской области, которых грозят уволить за саботаж, потребовали провести видеоконференцию с президентом Владимиром Путиным.
Как сообщает It’s My City со ссылкой на одного из рабочих, запрос на общение с Путиным передали через вице-губернатора Олега Чемезова. Шахтерам обещали ответить после 18.00.
Напомним, что в шахте остаются 76 рабочих в знак протеста против консервации шахты и возможного сокращения рабочих мест. В пресс-службе «РТ-Капитал» (структура «Ростеха», управляющая месторождением) заявили, что бастующих рабочих могут уволить «за нарушение трудовой дисциплины и ущерб рабочим процессам».
Прокуратура проводит проверку.
UPD: Информация о том, что шахтеры передали свою просьбу через свердловские власти, в частности через замгубернатора Олега Чемезова, не подтвердилась. По уточненным данным, речь о видеоконференции с Путиным была не с уральскими чиновниками.
Как сообщает It’s My City со ссылкой на одного из рабочих, запрос на общение с Путиным передали через вице-губернатора Олега Чемезова. Шахтерам обещали ответить после 18.00.
Напомним, что в шахте остаются 76 рабочих в знак протеста против консервации шахты и возможного сокращения рабочих мест. В пресс-службе «РТ-Капитал» (структура «Ростеха», управляющая месторождением) заявили, что бастующих рабочих могут уволить «за нарушение трудовой дисциплины и ущерб рабочим процессам».
Прокуратура проводит проверку.
UPD: Информация о том, что шахтеры передали свою просьбу через свердловские власти, в частности через замгубернатора Олега Чемезова, не подтвердилась. По уточненным данным, речь о видеоконференции с Путиным была не с уральскими чиновниками.
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