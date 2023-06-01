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В Каменске-Уральском уничтожили поляну дикорастущей конопли

12.43 Суббота, 3 июня 2023
Общество
Фото: «Реальный Каменск-Уральский» / vk.com
В Каменске-Уральском уничтожили пышные заросли дикорастущей конопли, которая свободно разраслась на газоне в центре города. Об уничтожении поляны с растением сообщили в УУП МО МВД России «Каменск-Уральский».

Как сообщили в пресс-группе полиции, о дикорастущей конопле им рассказала местная жительница. Это произошло 31 мая. В тот же вечер к газону с пышно разросшейся коноплей прибыли правоохранители, которые зафиксировали растение на фото и удалились. После этого местной полицией в управление городского хозяйства было направлено предписание на уничтожение растений.

В настоящий момент по факт возникновение конопли на газоне проводится проверка. Вероятно, правоохранители сейчас ищут «садовода», благодаря которому растение появилось на улицах города.

Ранее в мэрии предположили, что семена могли случайно попасть на газон вместе с грунтом.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:43 В Каменске-Уральском уничтожили поляну дикорастущей конопли
11:31 В Свердловской области за сутки потушили 20 пожаров на площади 560 гектаров
10:42 К 300-летию Екатеринбурга на Вайнера хотят установить «небесный» медиаэкран
09:46 У екатеринбурженки во время посещения храма украли сумку
20:54 Хозяйка покусавшей в селе Лая ребёнка собаки усыпила питомцев
20:34 Из реки Глубокой вытащили тонувшую жительницу Ревды
20:03 Очередной героиней кинолекций в Ельцин Центре станет Кира Муратова
18:56 В нижнетагильском селе повторилась ревдинская катастрофа
18:44 В воскресенье в Полевском устраивают фестиваль народного творчества
18:04 В Свердловской области ожидаются жаркие, но дождливые выходные
17:44 В центре Екатеринбурга пройдет инклюзивный семейный праздник «Счастливое детство»
17:28 Массовые проверки водителей вновь проводятся в Екатеринбурге
16:50 В Свердловской области в семи сельских школах планируют отремонтировать спортзалы
16:37 Житель Алапаевска напал на 19-летнего парня из-за шутки его брата
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