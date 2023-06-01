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В Каменске-Уральском уничтожили поляну дикорастущей конопли
Общество
Фото: «Реальный Каменск-Уральский» / vk.com
В Каменске-Уральском уничтожили пышные заросли дикорастущей конопли, которая свободно разраслась на газоне в центре города. Об уничтожении поляны с растением сообщили в УУП МО МВД России «Каменск-Уральский».
Как сообщили в пресс-группе полиции, о дикорастущей конопле им рассказала местная жительница. Это произошло 31 мая. В тот же вечер к газону с пышно разросшейся коноплей прибыли правоохранители, которые зафиксировали растение на фото и удалились. После этого местной полицией в управление городского хозяйства было направлено предписание на уничтожение растений.
В настоящий момент по факт возникновение конопли на газоне проводится проверка. Вероятно, правоохранители сейчас ищут «садовода», благодаря которому растение появилось на улицах города.
Ранее в мэрии предположили, что семена могли случайно попасть на газон вместе с грунтом.
Как сообщили в пресс-группе полиции, о дикорастущей конопле им рассказала местная жительница. Это произошло 31 мая. В тот же вечер к газону с пышно разросшейся коноплей прибыли правоохранители, которые зафиксировали растение на фото и удалились. После этого местной полицией в управление городского хозяйства было направлено предписание на уничтожение растений.
В настоящий момент по факт возникновение конопли на газоне проводится проверка. Вероятно, правоохранители сейчас ищут «садовода», благодаря которому растение появилось на улицах города.
Ранее в мэрии предположили, что семена могли случайно попасть на газон вместе с грунтом.
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