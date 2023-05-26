Богатый урожай конопли взошёл в центре Каменска-Уральского

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

К Каменску-Уральскому сейчас приковано внимание всех наркоманов страны. Там, прямо в центральной части города, обнаружилась целый газон с пышно разросшейся коноплёй.Новость о конопле, свободно растущей посреди уральского города, сначала появилась в одном из местных пабликов, и очень быстро распространилась не только среди жителей Свердловской области, но и далеко за её пределами. Чувствуя повышенный интерес к «запретным всходам», власти города приняли меры: к газону с коноплёй приставили охрану, а мэр Каменска-Уральского Алексей Герасимов пообещал через СМИ, что нежелательное растение скоро уничтожат.Слова мэра вызывали в соцсетях ещё большее оживление. Сейчас в комментариях под новостями о конопле в центре Каменска-Уральского шутники соревнуются в остроумии, предлагая различные способы уничтожения газона. Так, один из «петросянов» предлагает организовать отряд волонтёров.Шутки шутками, но при иных обстоятельствах подобная находка могла обернуться заведением уголовного дела и поисками «садовода». В данном же случае мэрия неожиданные всходы объяснили просто — семена конопли случайно попали на газон вместе с грунтом.