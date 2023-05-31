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В Екатеринбурге перекроют улицу Обувщиков
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Еще одну улицу перекроют в Екатеринбурге с 13 июня. Проезд будет закрыт по улице Обувщиков от Чкалова до здания №63 на Обувщиков.
Перекрытие связано со строительством сетей холодного водоснабжения и дождевой канализации. Ограничения будут действовать до 30 июня.
Водители смогут объехать закрытый участок по улице Чкалова.
Напомним, что с 13 июня также будут перекрыты улица 22-го Партсъезда и Зеленый переулок.
Перекрытие связано со строительством сетей холодного водоснабжения и дождевой канализации. Ограничения будут действовать до 30 июня.
Водители смогут объехать закрытый участок по улице Чкалова.
Напомним, что с 13 июня также будут перекрыты улица 22-го Партсъезда и Зеленый переулок.
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