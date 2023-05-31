В Екатеринбурге закроют движение транспорта по Зеленому переулку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перекроют участок Зеленого переулка – от улицы Калинина до Уральских Рабочих. Ограничения будут действовать с 13 июня по 13 июля.Перекрытие необходимо для строительства трубопровода. Водителям предлагается объезжать закрытый участок по улицам Калинина, Уральских Рабочих, Народного Фронта и переулку Краснополянскому.Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.Напомним, что в это же время в городе закроют движение транспорта по улице 22-го Партсъезда.