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В Екатеринбурге закроют движение транспорта по Зеленому переулку
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перекроют участок Зеленого переулка – от улицы Калинина до Уральских Рабочих. Ограничения будут действовать с 13 июня по 13 июля.
Перекрытие необходимо для строительства трубопровода. Водителям предлагается объезжать закрытый участок по улицам Калинина, Уральских Рабочих, Народного Фронта и переулку Краснополянскому.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Напомним, что в это же время в городе закроют движение транспорта по улице 22-го Партсъезда.
Перекрытие необходимо для строительства трубопровода. Водителям предлагается объезжать закрытый участок по улицам Калинина, Уральских Рабочих, Народного Фронта и переулку Краснополянскому.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Напомним, что в это же время в городе закроют движение транспорта по улице 22-го Партсъезда.
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