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Улицу 22-го Партсъезда на месяц перекроют в Екатеринбурге

12.24 Среда, 31 мая 2023
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на месяц закроют движение транспорта по улице 22-го Партсъезда – от Машиностроителей до 40-летия Октября.

Перекрытие связано со строительством трубопровода. Ограничения будут действовать с 13 июня по 13 июля.

Объехать закрытый участок можно будет по улицам Банникова, 40-летия Октября, Орджоникидзе и Машиностроителей.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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