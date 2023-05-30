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Улицу 22-го Партсъезда на месяц перекроют в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на месяц закроют движение транспорта по улице 22-го Партсъезда – от Машиностроителей до 40-летия Октября.
Перекрытие связано со строительством трубопровода. Ограничения будут действовать с 13 июня по 13 июля.
Объехать закрытый участок можно будет по улицам Банникова, 40-летия Октября, Орджоникидзе и Машиностроителей.
Перекрытие связано со строительством трубопровода. Ограничения будут действовать с 13 июня по 13 июля.
Объехать закрытый участок можно будет по улицам Банникова, 40-летия Октября, Орджоникидзе и Машиностроителей.
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