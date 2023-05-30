Улицу 22-го Партсъезда на месяц перекроют в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на месяц закроют движение транспорта по улице 22-го Партсъезда – от Машиностроителей до 40-летия Октября.Перекрытие связано со строительством трубопровода. Ограничения будут действовать с 13 июня по 13 июля.Объехать закрытый участок можно будет по улицам Банникова, 40-летия Октября, Орджоникидзе и Машиностроителей.