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Екатеринбуржцы жалуются на огромную свалку на Сибирском тракте
Общество
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
На Сибирском тракте в Екатеринбурге образовалась огромная свалка строительных материалов, покрышек и другого мусора.
Как рассказал читатель «Вечерних ведомостей», свалка находится на 10-м километре Сибирского тракта, недалеко от ж/д станции «Лечебная». Мусор валяется вдоль железной дороги и бараков в сторону Компрессорного микрорайона.
В этом месте скопился различный строительный мусор, множество автомобильных шин, старая разломанная мебель и другие отходы. Там же можно заметить развалины здания. По словам читателя «Вечерних ведомостей», это бывшая газовая заправка, которую снесли несколько лет назад.
Ранее на свалку старых автомобильных покрышек пожаловались жители Каменска-Уральского. А год назад «Вечерние ведомости» писали о свалке шин в Заречном микрорайоне Екатеринбурга, эту свалку до сих пор не ликвидировали.
В 2022 году региональному оператору по обращению с ТКО ЕМУП «Спецавтобаза» по Восточному округу Свердловской области поступило 764 обращения о незаконных свалках. На большей части обнаружили строительный мусор. За год ликвидировали 82 незаконные свалки ТКО, только 5% владельцев участков сами вывезли отходы со своих территорий.
Отметим, что прошлым летом мэр Алексей Орлов брал на особый контроль ситуацию с незаконными свалками в городе. Однако скопления мусора, спустя год, все еще остаются одной из проблем Екатеринбурга.
Как рассказал читатель «Вечерних ведомостей», свалка находится на 10-м километре Сибирского тракта, недалеко от ж/д станции «Лечебная». Мусор валяется вдоль железной дороги и бараков в сторону Компрессорного микрорайона.
В этом месте скопился различный строительный мусор, множество автомобильных шин, старая разломанная мебель и другие отходы. Там же можно заметить развалины здания. По словам читателя «Вечерних ведомостей», это бывшая газовая заправка, которую снесли несколько лет назад.
Ранее на свалку старых автомобильных покрышек пожаловались жители Каменска-Уральского. А год назад «Вечерние ведомости» писали о свалке шин в Заречном микрорайоне Екатеринбурга, эту свалку до сих пор не ликвидировали.
В 2022 году региональному оператору по обращению с ТКО ЕМУП «Спецавтобаза» по Восточному округу Свердловской области поступило 764 обращения о незаконных свалках. На большей части обнаружили строительный мусор. За год ликвидировали 82 незаконные свалки ТКО, только 5% владельцев участков сами вывезли отходы со своих территорий.
Отметим, что прошлым летом мэр Алексей Орлов брал на особый контроль ситуацию с незаконными свалками в городе. Однако скопления мусора, спустя год, все еще остаются одной из проблем Екатеринбурга.
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