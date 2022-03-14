В спальном районе Екатеринбурга разрастается свалка шин

Ответ природоохранной прокуратуры о перенаправлении обращения в областное Минприроды

Вслед за покрышками на свалке появились и обломки старой мебели

Когда-то этот проезд вёл к мосту. Сейчас он ведёт в тупик, где образовалась свалка.

Согласно публичной кадастровой карте, свалка организована на участке, являющемся собственностью муниципалитета

Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости