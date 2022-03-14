В спальном районе Екатеринбурга разрастается свалка шин
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге, буквально в ста метрах от жилых домов, появилась свалка шин. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили жители Заречного микрорайона.
Жители обнаружили свалку автомобильных легковых покрышек ещё в январе этого года, после чего обратились в природоохранную прокуратуру.
Надзорный орган перенаправил жалобу в областное Минприроды в начале февраля, однако ответа от областного министерства до сих пор нет, несмотря на истечение месячного срока.
Тем временем свалка, имеющая все признаки несанкционированной, начала разрастаться и дополняться новыми видами отходов – помимо покрышек сейчас на ней можно увидеть старую мебель, строительный мусор и даже гнилые овощи.
Свалка расположилась напротив жилого дома Черепанова, 18, рядом с железной дорогой. Когда-то в этом месте железнодорожная насыпь прерывалась мостом через речку Ольховку, под которым можно было пройти с Черепанова по улице Егора Сазонова в сторону улицы Чехова, но после того как Ольховку убрали в подземную трубу, мост засыпали, и место стало тупиковым и безлюдным. Видимо, отсутствие прохожих и привлекло неких предприимчивых людей сваливать здесь шины.
Можно было бы предположить, что шины складируются для их последующей переработки, однако специалисты в сфере обращения с таким видом отходов считают этот вариант маловероятным.
— Вряд ли они пойдут на переработку, потому что в городе сейчас нет производств, где была бы рентабельна переработка легковых покрышек, нет соответствующих станков, на переработке грузовых покрышек ещё можно что-то заработать, но не легковых, — рассказал «Вечерним ведомостям» владелец предприятия, где перерабатывают автомобильные покрышки, Василий Рыбаков.
Согласно публичной кадастровой карте, площадка, на которой сваливают шины, не выделена в отдельный земельный участок, это часть улично-дорожной сети, которая находится в ведении муниципалитета. Соответственно, и отвечать за складирование шин на данном участке должен муниципалитет.
Региональные операторы, на которых мусорная реформа возложила задачу по ликвидации несанкционированных свалок, даже если к ним поступает обращение о их ликвидации, должны сначала направлять соответствующее требование собственнику. В данном случае собственник – Администрация Екатеринбурга. А регоператором на территории Екатеринбурга выступает муниципальное предприятие «Спецавтобаза», то есть, можно сказать, что всё зацикливается на городских властях.
Можно, конечно, найти непосредственных виновников организованной свалки, но пока жителям Заречного не удалось зафиксировать автомобили, вываливающие на Черепанова мусор.
В «Спецавтобазу» жители, к слову, также направили обращение, как того требует регламент, но ответ на него пока не поступил – впрочем, и 30-дневный срок, данный законом после «мусорной реформы» на ликвидацию нелегальной свалки, в отличии от срока на ответ от Минприроды, пока ещё не прошёл.
«Вечерние ведомости» направили запрос в Минприроды , чтобы узнать, на какой стадии находится рассмотрение обращения по поводу свалки.
Напомним, буквально сегодня «Спецавтобаза» отчиталась о ликвидации 126 незаконных свалок — силами предприятия с них было вывезено свыше 2,3 тысяч тонн мусора.
Жители обнаружили свалку автомобильных легковых покрышек ещё в январе этого года, после чего обратились в природоохранную прокуратуру.
Надзорный орган перенаправил жалобу в областное Минприроды в начале февраля, однако ответа от областного министерства до сих пор нет, несмотря на истечение месячного срока.
Ответ природоохранной прокуратуры о перенаправлении обращения в областное Минприроды
Тем временем свалка, имеющая все признаки несанкционированной, начала разрастаться и дополняться новыми видами отходов – помимо покрышек сейчас на ней можно увидеть старую мебель, строительный мусор и даже гнилые овощи.
Вслед за покрышками на свалке появились и обломки старой мебели
Свалка расположилась напротив жилого дома Черепанова, 18, рядом с железной дорогой. Когда-то в этом месте железнодорожная насыпь прерывалась мостом через речку Ольховку, под которым можно было пройти с Черепанова по улице Егора Сазонова в сторону улицы Чехова, но после того как Ольховку убрали в подземную трубу, мост засыпали, и место стало тупиковым и безлюдным. Видимо, отсутствие прохожих и привлекло неких предприимчивых людей сваливать здесь шины.
Когда-то этот проезд вёл к мосту. Сейчас он ведёт в тупик, где образовалась свалка.
Можно было бы предположить, что шины складируются для их последующей переработки, однако специалисты в сфере обращения с таким видом отходов считают этот вариант маловероятным.
— Вряд ли они пойдут на переработку, потому что в городе сейчас нет производств, где была бы рентабельна переработка легковых покрышек, нет соответствующих станков, на переработке грузовых покрышек ещё можно что-то заработать, но не легковых, — рассказал «Вечерним ведомостям» владелец предприятия, где перерабатывают автомобильные покрышки, Василий Рыбаков.
Согласно публичной кадастровой карте, площадка, на которой сваливают шины, не выделена в отдельный земельный участок, это часть улично-дорожной сети, которая находится в ведении муниципалитета. Соответственно, и отвечать за складирование шин на данном участке должен муниципалитет.
Согласно публичной кадастровой карте, свалка организована на участке, являющемся собственностью муниципалитета
Региональные операторы, на которых мусорная реформа возложила задачу по ликвидации несанкционированных свалок, даже если к ним поступает обращение о их ликвидации, должны сначала направлять соответствующее требование собственнику. В данном случае собственник – Администрация Екатеринбурга. А регоператором на территории Екатеринбурга выступает муниципальное предприятие «Спецавтобаза», то есть, можно сказать, что всё зацикливается на городских властях.
Можно, конечно, найти непосредственных виновников организованной свалки, но пока жителям Заречного не удалось зафиксировать автомобили, вываливающие на Черепанова мусор.
В «Спецавтобазу» жители, к слову, также направили обращение, как того требует регламент, но ответ на него пока не поступил – впрочем, и 30-дневный срок, данный законом после «мусорной реформы» на ликвидацию нелегальной свалки, в отличии от срока на ответ от Минприроды, пока ещё не прошёл.
«Вечерние ведомости» направили запрос в Минприроды , чтобы узнать, на какой стадии находится рассмотрение обращения по поводу свалки.
Напомним, буквально сегодня «Спецавтобаза» отчиталась о ликвидации 126 незаконных свалок — силами предприятия с них было вывезено свыше 2,3 тысяч тонн мусора.
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