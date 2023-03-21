Жители Каменска-Уральского пожаловались на свалку старых автомобильных покрышек

– возмутился местный житель.

«Еще совсем недавно в городе был "бум" по поводу вредности хранения и использования старых автомобильных покрышек. Их активно стали собирать по всему городу, грозить штрафами, потому что они вредны и опасны. Две покрышки у подъезда жилого дома это нарушение. А жителям поселка Первомайский под окна жилых домов свалили покрышки, собранные со всего города!»,