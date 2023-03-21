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Жители Каменска-Уральского пожаловались на свалку старых автомобильных покрышек
Общество
Фото: Инцидент Каменск-Уральский / vk.com
В Каменске-Уральском в поселке Первомайский образовалась огромная свалка старых автомобильных покрышек, что вызвало недовольство у местных жителей.
Об этом пишет «Инцидент Каменск-Уральский», цитируя слова одного из жителей поселка.
Он также пообещал, что обратится в приемную губернатора.
Об этом пишет «Инцидент Каменск-Уральский», цитируя слова одного из жителей поселка.
«Еще совсем недавно в городе был "бум" по поводу вредности хранения и использования старых автомобильных покрышек. Их активно стали собирать по всему городу, грозить штрафами, потому что они вредны и опасны. Две покрышки у подъезда жилого дома это нарушение. А жителям поселка Первомайский под окна жилых домов свалили покрышки, собранные со всего города!»,
– возмутился местный житель.
Он также пообещал, что обратится в приемную губернатора.
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