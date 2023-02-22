Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области только 5% владельцев готовы очистить свой участок от незаконной свалки
Общество
Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»
В прошлом году региональному оператору по обращению с ТКО ЕМУП «Спецавтобаза» по Восточному округу Свердловской области поступило 764 обращения о несанкционированных свалках. На большей части участков обнаружили строительный мусор. Лишь 5% владельцев сами вывезли отходы со своих территорий. В остальных случаях понадобилось вмешательство «Спецавтобазы», местных администраций и природоохранных органов.
Всего за год ликвидировали 82 незаконные свалки твердых коммунальных отходов. С территорий вывезли 712 тонн мусора. Самая большая свалка расчищена в Алапаевске, с участка вывезли почти 100 тонн отходов.
Наибольшее количество заявок пришлось на свалки со строительным мусором – 488 (65%). Около 200 обращений не взяли в работу, так как часть из них дублировала уже поступившие заявки, а по некоторым сотрудники «Спецавтобазы» выезжали и не обнаруживали свалок. Другие участки со скоплением мусора подлежат рекультивации.
Сообщить о несанкционированной свалке можно региональному оператору по телефону горячей линии 8 (800) 775-00-96 или воспользовавшись кнопкой «Сообщить о свалке» на сайте sab-ekb.ru
Всего за год ликвидировали 82 незаконные свалки твердых коммунальных отходов. С территорий вывезли 712 тонн мусора. Самая большая свалка расчищена в Алапаевске, с участка вывезли почти 100 тонн отходов.
Наибольшее количество заявок пришлось на свалки со строительным мусором – 488 (65%). Около 200 обращений не взяли в работу, так как часть из них дублировала уже поступившие заявки, а по некоторым сотрудники «Спецавтобазы» выезжали и не обнаруживали свалок. Другие участки со скоплением мусора подлежат рекультивации.
«К сожалению, собственники земельных участков нечасто идут на контакт и самостоятельно ликвидируют свалки, как должно быть по закону. При этом мы видим, что количество несанкционированных свалок твёрдых коммунальных отходов уменьшается, а вот строительных нет. «Спецавтобаза» же в рамках тарифа на обращение с ТКО может вывозить только бытовой мусор. Отправлять строительные отходы на полигон ТКО также запрещено законом. Если у человека скопился мусор после ремонта, и он хочет правильно вывезти его, то следует обратиться в специализированные организации, которые имеют лицензию и на платной основе утилизируют такие отходы, а не выбросят их на контейнерной площадке или в лесу», – отметила директор «Спецавтобазы» Наталья Зубова.
Сообщить о несанкционированной свалке можно региональному оператору по телефону горячей линии 8 (800) 775-00-96 или воспользовавшись кнопкой «Сообщить о свалке» на сайте sab-ekb.ru
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
За сутки с улиц Екатеринбурга вывезли 3509 тонн снега
22 февраля 2023
22 февраля 2023
Дороги Свердловской области очищают от снега 380 спецмашин
21 февраля 2023
21 февраля 2023
Коттеджный поселок под Екатеринбургом заливает нечистотами
20 февраля 2023
20 февраля 2023