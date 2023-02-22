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В Свердловской области только 5% владельцев готовы очистить свой участок от незаконной свалки

10.56 Понедельник, 27 февраля 2023
Общество
Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»
В прошлом году региональному оператору по обращению с ТКО ЕМУП «Спецавтобаза» по Восточному округу Свердловской области поступило 764 обращения о несанкционированных свалках. На большей части участков обнаружили строительный мусор. Лишь 5% владельцев сами вывезли отходы со своих территорий. В остальных случаях понадобилось вмешательство «Спецавтобазы», местных администраций и природоохранных органов.

Всего за год ликвидировали 82 незаконные свалки твердых коммунальных отходов. С территорий вывезли 712 тонн мусора. Самая большая свалка расчищена в Алапаевске, с участка вывезли почти 100 тонн отходов.

Наибольшее количество заявок пришлось на свалки со строительным мусором – 488 (65%). Около 200 обращений не взяли в работу, так как часть из них дублировала уже поступившие заявки, а по некоторым сотрудники «Спецавтобазы» выезжали и не обнаруживали свалок. Другие участки со скоплением мусора подлежат рекультивации.

«К сожалению, собственники земельных участков нечасто идут на контакт и самостоятельно ликвидируют свалки, как должно быть по закону. При этом мы видим, что количество несанкционированных свалок твёрдых коммунальных отходов уменьшается, а вот строительных нет. «Спецавтобаза» же в рамках тарифа на обращение с ТКО может вывозить только бытовой мусор. Отправлять строительные отходы на полигон ТКО также запрещено законом. Если у человека скопился мусор после ремонта, и он хочет правильно вывезти его, то следует обратиться в специализированные организации, которые имеют лицензию и на платной основе утилизируют такие отходы, а не выбросят их на контейнерной площадке или в лесу», – отметила директор «Спецавтобазы» Наталья Зубова.


Сообщить о несанкционированной свалке можно региональному оператору по телефону горячей линии 8 (800) 775-00-96 или воспользовавшись кнопкой «Сообщить о свалке» на сайте sab-ekb.ru

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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