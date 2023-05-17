Возрастное ограничение 18+
«Майскую прогулку» в уральской столице перенесли на 4 июня
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Запланированную на ближайшее воскресенье, 21 мая, в уральской столице «Майскую прогулку» перенесли на 4 июня. Об этом заявил идейный вдохновитель проекта, профессор УрФУ Виктор Гроховский.
Заявления Виктора Гроховского опубликовала пресс-служба вуза. Ранее он выражал опасения, что мероприятия и вовсе могут отменить из-за лесных пожаров в Свердловской области.
Напомним, что свердловский министр общественной безопасности Александр Кудрявцев рекомендовал перенести «Майскую прогулку». Кроме этого, с 6 маязапрет на прогулки по природным паркам в регионе действует запрет на прогулки по природным паркам из-за сухой и ветреной погоды.
Заявления Виктора Гроховского опубликовала пресс-служба вуза. Ранее он выражал опасения, что мероприятия и вовсе могут отменить из-за лесных пожаров в Свердловской области.
Напомним, что свердловский министр общественной безопасности Александр Кудрявцев рекомендовал перенести «Майскую прогулку». Кроме этого, с 6 маязапрет на прогулки по природным паркам в регионе действует запрет на прогулки по природным паркам из-за сухой и ветреной погоды.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».