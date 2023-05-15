Власти рекомендовали перенести «Майскую прогулку» в столице Урала из-за лесных пожаров

– говорится в документе.

«Министерство считает, что организатор "Майской прогулки" не сможет обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и рекомендаций санврачей. Просим рассмотреть вопрос о переносе прогулки до установления более благоприятной обстановки на территории Екатеринбурга и Свердловской области»,