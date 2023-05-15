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Власти рекомендовали перенести «Майскую прогулку» в столице Урала из-за лесных пожаров
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В столице Урала могут перенести «Майскую прогулку», которая должна состояться в ближайшее воскресенье, 21 мая, на другую дату. Причиной стали лесные пожары, в связи с которым был введен запрет на посещение лесопарков.
Об этом сообщает близкий к власти телеграм-канал «Не для протокола», опубликовавший письмо на имя главы региональной федерации спортивного туризма Алексея Яговкина. Перенести мероприятие рекомендовал свердловский министр общественной безопасности Александр Кудрявцев.
Напомним, что ранее в Свердловской области власти ввели запрет на прогулки по природным паркам из-за сухой и ветреной погоды в регионе.
Об этом сообщает близкий к власти телеграм-канал «Не для протокола», опубликовавший письмо на имя главы региональной федерации спортивного туризма Алексея Яговкина. Перенести мероприятие рекомендовал свердловский министр общественной безопасности Александр Кудрявцев.
«Министерство считает, что организатор "Майской прогулки" не сможет обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и рекомендаций санврачей. Просим рассмотреть вопрос о переносе прогулки до установления более благоприятной обстановки на территории Екатеринбурга и Свердловской области»,
– говорится в документе.
Напомним, что ранее в Свердловской области власти ввели запрет на прогулки по природным паркам из-за сухой и ветреной погоды в регионе.
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