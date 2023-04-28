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Свердловские власти запретили прогулки по природным паркам из-за сухой погоды
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области власти ввели запрет на прогулки по природным паркам из-за сухой и ветреной погоды в регионе. Данная мера направлена на профилактику лесных пожаров.
По этой причине с 6 мая для посещения закрывают парки «Оленьи ручьи», «Бажовские места» и «Река Чусовая», Шарташский, Юго-Западный и другие, в том числе природно-минералогический заказник Режевской.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, в этот период на режим усиленного патрулирования были переведены лесничества и территориальные отделы министерства природных ресурсов и экологии.
Напомним, что по тем же причинам в Свердловской области приостановили сезон весенней охоты до 9 мая включительно.
По этой причине с 6 мая для посещения закрывают парки «Оленьи ручьи», «Бажовские места» и «Река Чусовая», Шарташский, Юго-Западный и другие, в том числе природно-минералогический заказник Режевской.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, в этот период на режим усиленного патрулирования были переведены лесничества и территориальные отделы министерства природных ресурсов и экологии.
«За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф для граждан до 60 тысяч рублей, для юридических лиц – до двух миллионов рублей»,
– предупредили в ДИПе.
Напомним, что по тем же причинам в Свердловской области приостановили сезон весенней охоты до 9 мая включительно.
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