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Группу екатеринбургского питомника «Надин Ковчег» заблокировали во «ВКонтакте»
Общество
Фото: Дом-приют «Надин Ковчег» / Telegram
Группу екатеринбургского питомника для бездомных животных «Надин Ковчег» из поселка Садовый заблокировали в социальной сети «ВКонтакте» из-за сборов на восстановление приюта после пожара. Причиной стало, предположительно, нарушение правил соцсети.
В «Надином Ковчеге» сообщили, что волонтеры уже связались с технической поддержкой для выяснения ситуации.
Напомним, что 21 марта в приюте произошел пожар, в результате которого погибли коты и половина собак. Чтобы поддержать питомник уральцы пожертвовали более 10 миллионов рублей.
Скрин: vk.com. Такое сообщение появляется при попытке перейти на страницу группы.
В «Надином Ковчеге» сообщили, что волонтеры уже связались с технической поддержкой для выяснения ситуации.
Напомним, что 21 марта в приюте произошел пожар, в результате которого погибли коты и половина собак. Чтобы поддержать питомник уральцы пожертвовали более 10 миллионов рублей.
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