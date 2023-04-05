Уральцы собрали более 10 миллионов на восстановление сгоревшего под Екатеринбургом питомника

– рассказали в сообществе приюта.

«Друзья, банковское рассмотрение обращения Надежды завершено, выписка по карте доступна. И мы наконец можем сообщить вам общую сумму сбора. Она огромна! За первые несколько дней после пожара на карту Надежды поступило 10 492 708 рублей. Эта нереальная, просто фантастическая сумма, о которой мы даже не могли мечтать»,