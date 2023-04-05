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Уральцы собрали более 10 миллионов на восстановление сгоревшего под Екатеринбургом питомника
Общество
Фото: Дом-приют «Надин Ковчег» / vk.com
Уральцы собрали более 10 миллионов на восстановление питомника для бездомных животных «Надин Ковчег», который сгорел 21 марта в поселке Садовый под Екатеринбургом.
Напомним, что в том пожаре погибли коты и половина собак.
По словам волонтеров, эта сумма не только позволит восстановить приют на месте пожара, но и начать строительство нового в Кольцово.
Напомним, что в том пожаре погибли коты и половина собак.
«Друзья, банковское рассмотрение обращения Надежды завершено, выписка по карте доступна. И мы наконец можем сообщить вам общую сумму сбора. Она огромна! За первые несколько дней после пожара на карту Надежды поступило 10 492 708 рублей. Эта нереальная, просто фантастическая сумма, о которой мы даже не могли мечтать»,
– рассказали в сообществе приюта.
По словам волонтеров, эта сумма не только позволит восстановить приют на месте пожара, но и начать строительство нового в Кольцово.
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