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В пожаре в питомнике под Екатеринбургом сгорели животные
Происшествия
Фото: Дом-приют «Надин Ковчег» / vk.com
В поселке Садовый под Екатеринбургом сегодня ночью сгорел питомник для бездомных животных «Надин Ковчег». В пожаре погибли коты и собаки.
Как рассказали в сообществе приюта во «ВКонтакте», сгорели жилые помещения, вольеры, домик кошек и домик основательницы приюта Надежды. В результате пожара погибли все коты и 50-60 собак.
В питомнике сообщили, что нужны люди, которые помогут убрать последствия пожара. Также нужны сухой корм, большие и строительные мешки, строительные инструменты, перчатки, одеяла, подушки, пледы и лекарства для лечения ожогов у животных.
Для связи указаны телефон Надежды 8 (953) 383-84-72 и телефон ее дочери Елены 8 (922) 225-70-31. Они сориентируют желающих помочь граждан по проезду в поселке.
Как рассказали в сообществе приюта во «ВКонтакте», сгорели жилые помещения, вольеры, домик кошек и домик основательницы приюта Надежды. В результате пожара погибли все коты и 50-60 собак.
«Мы в шоке, и пока сложно сказать о причинах пожара и прочем. Сейчас нам очень нужна всех неравнодушных людей», – говорят в приюте.
В питомнике сообщили, что нужны люди, которые помогут убрать последствия пожара. Также нужны сухой корм, большие и строительные мешки, строительные инструменты, перчатки, одеяла, подушки, пледы и лекарства для лечения ожогов у животных.
Для связи указаны телефон Надежды 8 (953) 383-84-72 и телефон ее дочери Елены 8 (922) 225-70-31. Они сориентируют желающих помочь граждан по проезду в поселке.
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