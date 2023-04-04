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Отмахаться от агрессора поучат екатеринбурженок в «Пространстве Заря»

18.43 Пятница, 7 апреля 2023
Общество
Фото Антона Каптелова
Теории и практике самообороны поучат уральских женщин в пространстве бывшего кинотеатра «Заря» Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Обе части района — микрорайоны Уралмаш и Эльмаш — некогда славились повышенными рисками криминального характера, да и сейчас их нельзя назвать безопасными, поэтому семинар-практикум «Самооборона для женщин» уж точно мероприятие не из числа бесполезных.

Теоретическая часть семинара будет состоять из пояснений, как женщине заранее предвидеть угрозу нападения и какие личные вещи легко можно превратить в эффективное оборонительное оружие. Постепенно авторы семинара — инструкторы Екатерина Кудрявцева и Андрей Чечулин — перейдут к практическим занятиям. Участниц семинара любых возрастов поучат элементарным приёмам личной самообороны. Хороши они тем, что не требуют от женщины ни боевого опыта, ни особой физподготовки, но при этом достаточно действенны при «общении» с насильником или уличным грабителем.

Семинар «Самооборона для женщин» запланирован на 16-е апреля. Начнётся он в 13:00, а примерная его продолжительность — 2 с половиной часа.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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12:22 Прокуратура проверит сообщения об издевательстве подростками над пенсионеркой в свердловском поселке
11:51 Боец Александр Емельяненко задержал пьяной выходкой вылет рейса из Екатеринбурга
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