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В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки началась установка Краснознаменной группы
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки стартовали подготовительные работки для установки Краснознаменной группы. Рабочие уже смонтировали ограждение.
Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на архитектора Полину Иванову. Информацию об установке конструкции также подтвердили в пресс-службе городской администрации.
Напомним, Краснознаменную группу демонтировали в 2013 году под предлогом реконструкции. Однако обратно городские власти так ее и не вернули, заявив, что место, где был ранее установлен монумент, непригодно, так как может разрушиться под давлением конструкции.
Тогда на официальном сайте города провели голосование, в ходе которого местные жители смогли выбрать новое место для Краснознаменной группы. Большинство проголосовали за ее размещение на площади Первой Пятилетки.
Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на архитектора Полину Иванову. Информацию об установке конструкции также подтвердили в пресс-службе городской администрации.
Напомним, Краснознаменную группу демонтировали в 2013 году под предлогом реконструкции. Однако обратно городские власти так ее и не вернули, заявив, что место, где был ранее установлен монумент, непригодно, так как может разрушиться под давлением конструкции.
Тогда на официальном сайте города провели голосование, в ходе которого местные жители смогли выбрать новое место для Краснознаменной группы. Большинство проголосовали за ее размещение на площади Первой Пятилетки.
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