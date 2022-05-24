В Екатеринбурге подвели итоги голосования за площадку для размещения Краснознаменной группы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге завершилось голосование за площадку для размещения Краснознаменной группы. На первом месте оказалась площадь Первой Пятилетки.Онлайн-голосование проходило на официальном портале Екатеринбурга с 16 по 30 мая. В опросе приняли участие 2 332 человека (а по данным на январь 2020 года, всего в городе проживает 1 526 5 человек).За размещение Краснознаменной группы на площади Первой Пятилетки проголосовали 41,8% респондентов. На втором месте оказалась площадка на пересечении Гагарина –Ленина (31,1%), а на третьем – территорию на пересечении Космонавтов – Машиностроителей (14%). Меньше всего голосов (13,1%) набрала площадка на пересечении Героев России – Стрелочников.Напомним, что Краснознаменную группу демонтировали в 2013 году под предлогом реконструкции. Однако обратно городские власти так ее и не вернули. Часть горожан выходили на протестные акции с требованием вернуть группу на историческое место.