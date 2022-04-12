В мэрии Екатеринбурга объяснили остановку опроса по Краснознаменной группе невозможностью ее установки на историческом месте

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Опрос на сайте администрации Екатеринбурга о том, стоит ли восстановить Краснознаменную группу на ее историческом месте – на плотине Городского пруда закрыли через несколько часов после его начала 12 апреля. Как оказалось, голосование остановили после обращения двух муниципальных структур в мэрию.МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» (ВОИС) и МКУ «Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия» обратились в мэрию из-за опасений своего руководства возвращением группы.Поводом для таких опасений стало то, что ремонт технологических узлов городской плотины был полвека назад, и сейчас требуется ремонт, однако подрядчика пока не нашли.«Свою роль играет сложность предстоящих работ и то, что выполнять их может только специализированная организация, имеющая соответствующий допуск. Выскажу мнение специалистов: размещать что-то на конструкции плотины Городского пруда нельзя. Она может не выдержать нагрузки, связанной с монтажом и последующим обслуживаем объекта, да и сам вес Краснознамённой группы может сыграть против её устойчивости», – заявил директор ВОИС Вячеслав Черемных.А директор МКУ «Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия» Леонид Генин заявил, что установка Краснознаменной группы невозможна, так как ее историческое место признано памятником, и чтобы ее вернуть, нужны согласования с органами охраны памятников.«Размещение на объекте-памятнике даже информационных табличек требует разработки соответствующей технической документации и её согласования с органами охраны. Установка же на памятнике такой массивной конструкции, никак не относящейся к самому объекту, на мой взгляд, невозможна», – заявил Леонид Генин.Добавим, что, по информации многих телеграм-каналов, когда на сайте мэрии Екатеринбурга остановили опрос, большинство проголосовавших выбрали вариант установить ее на историческое место. При этом решение о возвращении группы обсуждалось мэром Алексеем Орловым.Напомним, что Краснознаменную группу демонтировали в 2013 году под предлогом реконструкции, однако обратно городские власти так ее и не вернули, часть горожан выходили на протестные акции с требованием вернуть группу на историческое место.