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В Свердловской области потеплеет в начале апреля
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
В Свердловской области потепление ожидается в начале апреля. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.
По данным синоптика, сегодня над Уралом центр антициклона, который пришел с арктического побережья. В ближайшие дни он продвинется на восток к Новосибирску, а над Уралом снова подует южный ветер, несущий тепло. В выходные дни пройдет небольшой дождь.
В первые дни апреля в дневные часы воздух на севере Свердловской области прогреется до 5-10°С, на остальной территории Урала до 10-15°С.
Ранее мы публиковали подробный прогноз на ближайшие три дня.
По данным синоптика, сегодня над Уралом центр антициклона, который пришел с арктического побережья. В ближайшие дни он продвинется на восток к Новосибирску, а над Уралом снова подует южный ветер, несущий тепло. В выходные дни пройдет небольшой дождь.
В первые дни апреля в дневные часы воздух на севере Свердловской области прогреется до 5-10°С, на остальной территории Урала до 10-15°С.
Ранее мы публиковали подробный прогноз на ближайшие три дня.
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