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Кратковременное похолодание в Свердловской области сменится потеплением
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Во второй половине недели в Свердловской области и Екатеринбурге после кратковременного похолодания вновь потеплеет. В четверг и пятницу воздух прогреется до +7…+10°С, а в субботу – до +15°С.
В четверг, 30 марта, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -3…-8°С, на крайнем севере -9…-14°С, днем +2…+7°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -3…-5°С, днем +5…+7°С. Ветер неустойчивый слабый.
В пятницу, 31 марта, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -1…-6°С, днем +5…+10°С. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек, днем отдельные порывы до 17 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -1…-3°С, днем +7…+9°С. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 1 апреля, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем небольшой дождь, на севере до умеренного. Ночью -2…+3°С, днем +10…+15°С. Ветер юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +1…+3°С, днем +13…+15°С. Ветер юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 30 марта, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -3…-8°С, на крайнем севере -9…-14°С, днем +2…+7°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -3…-5°С, днем +5…+7°С. Ветер неустойчивый слабый.
В пятницу, 31 марта, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -1…-6°С, днем +5…+10°С. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек, днем отдельные порывы до 17 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -1…-3°С, днем +7…+9°С. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 1 апреля, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем небольшой дождь, на севере до умеренного. Ночью -2…+3°С, днем +10…+15°С. Ветер юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +1…+3°С, днем +13…+15°С. Ветер юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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