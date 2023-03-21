Стало известно, на какие маршруты выйдут новые троллейбусы в Екатеринбурге

– сообщает Алексей Орлов.

«Планируется, что новые троллейбусы пойдут в Академический, в жилой комплекс «Университетский» во Втузгородке, до больницы № 7. Выйдут они и на старейший троллейбусный маршрут в городе «Химмаш – Ж/Д вокзал»,