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Стало известно, на какие маршруты выйдут новые троллейбусы в Екатеринбурге
Общество
Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф
В Екатеринбург доставили два новых троллейбуса из 50 закупленных машин. Они выйдут на пассажирские линии в ближайшее время, после обкатки, сообщил мэр Алексей Орлов в своем телеграм-канале.
Для пассажиров в новых троллейбусах обещают высокий комфорт: пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья, низкие полы без дополнительных ступенек, кондиционеры и USB-зарядки. Машины оборудованы системой увеличенного автономного хода до 20 километров.
Напомним, что в прошлом году прошел конкурс на поставку троллейбусов для Екатеринбурга. Победителем тендера стал дилер компании «Белкоммунмаш». Первые 23 машины должны были поставить еще в декабре, но из-за санкций сроки были нарушены. Затем первую партию уменьшили до трех троллейбусов, которые должны были привезти до 28 февраля, но и эти сроки были нарушены.
Администрация Екатеринбурга также заключила контракт на поставку одного троллейбуса из Вологды.
«Планируется, что новые троллейбусы пойдут в Академический, в жилой комплекс «Университетский» во Втузгородке, до больницы № 7. Выйдут они и на старейший троллейбусный маршрут в городе «Химмаш – Ж/Д вокзал»,
– сообщает Алексей Орлов.
Для пассажиров в новых троллейбусах обещают высокий комфорт: пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья, низкие полы без дополнительных ступенек, кондиционеры и USB-зарядки. Машины оборудованы системой увеличенного автономного хода до 20 километров.
Напомним, что в прошлом году прошел конкурс на поставку троллейбусов для Екатеринбурга. Победителем тендера стал дилер компании «Белкоммунмаш». Первые 23 машины должны были поставить еще в декабре, но из-за санкций сроки были нарушены. Затем первую партию уменьшили до трех троллейбусов, которые должны были привезти до 28 февраля, но и эти сроки были нарушены.
Администрация Екатеринбурга также заключила контракт на поставку одного троллейбуса из Вологды.
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