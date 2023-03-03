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Новый троллейбус в Екатеринбург планируют привезти из Вологды
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Конкурс на поставку одного нового троллейбуса в Екатеринбург выиграл торговый дом «Транс-Альфа», расположенный в Вологде. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Стоимость нового троллейбуса составляет 31 675 000 рублей. Согласно документации, троллейбус низкопольный с запасом автономного хода, оборудован системой ЭРА-ГЛОНАСС, видеонаблюдением и кондиционерами.
Напомним, что новые троллейбусы закупают также в Белоруссии. В 2022 году прошел конкурс на поставку 45 троллейбусов. Победителем тендера стал дилер компании «Белкоммунмаш». Первые 23 машины должны были поставить еще в декабре, но из-за санкций сроки были нарушены. Затем первую партию уменьшили до трех троллейбусов, которые должны были привезти до 28 февраля, но и этих машин столица Урала еще не дождалась.
Сейчас средний возраст троллейбусов, работающих на екатеринбургских городских маршрутах, – 25,5 лет. При этом в Орджоникидзевском троллейбусном депо до сих пор эксплуатируются более десятка троллейбусов, выпущенных во времена СССР.
Стоимость нового троллейбуса составляет 31 675 000 рублей. Согласно документации, троллейбус низкопольный с запасом автономного хода, оборудован системой ЭРА-ГЛОНАСС, видеонаблюдением и кондиционерами.
Напомним, что новые троллейбусы закупают также в Белоруссии. В 2022 году прошел конкурс на поставку 45 троллейбусов. Победителем тендера стал дилер компании «Белкоммунмаш». Первые 23 машины должны были поставить еще в декабре, но из-за санкций сроки были нарушены. Затем первую партию уменьшили до трех троллейбусов, которые должны были привезти до 28 февраля, но и этих машин столица Урала еще не дождалась.
Сейчас средний возраст троллейбусов, работающих на екатеринбургских городских маршрутах, – 25,5 лет. При этом в Орджоникидзевском троллейбусном депо до сих пор эксплуатируются более десятка троллейбусов, выпущенных во времена СССР.
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