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Проблема обновления троллейбусного автопарка в Екатеринбурге заволновала даже детей
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
На днях стало известно, что поставка новых троллейбусов из Белоруссии в Екатеринбург откладывается на неопределённый срок. И уже не в первый раз! Первоначально уральская столица должна была их получить декабре 2022-го года. Затем поставку перенесли на 28-е февраля. Теперь новую дату даже не рискуют называть.
Причина того, что «Белкоммунмаш», чьи троллейбусы должны были начать ездить по улицам Екатеринбурга ещё в прошлом году, очень простая: у предприятия закончились комплектующие импортного производства. Их перестали поставлять в Белоруссию по политическим причинам. Западные санкции, может, и смешат «Искандеры», а вот общественному транспорту двух дружественных государств от них не до смеха.
Меж тем, проблема обновления троллейбусного автопарка в Екатеринбурге взволновала даже детей. «Почему нельзя было заказать троллейбусы у Российского производителя, например у Уфимского завода УТТЗ?», — недоумевает мальчик Максим. «У него хорошие троллейбусы, и нет никаких проблем с запчастями. Он поставляет все троллейбусы в срок, например Новосибирску. Там сейчас ездят 9 троллейбусов модели «Горожанин»», — пишет Максим в соцсетях.
Юный екатеринбуржец Максим вместе с мамой временно живёт в другом городе. Он часто вспоминает родную уральскую столицу и её общественный транспорт. Даже построил из кубиков не что-нибудь, а троллейбусное депо! И планирует, вернувшись, получить профессию, связанную с этим видом транспорта. Возможно, стать водителем троллейбуса. И, когда он слышит новости из Екатеринбурга, что троллейбусный парк ветшает, а замены нет, его начинает охватывать тревога: останется ли ещё любимый вид автотранспорта в городе, когда он вернётся туда?
Причина того, что «Белкоммунмаш», чьи троллейбусы должны были начать ездить по улицам Екатеринбурга ещё в прошлом году, очень простая: у предприятия закончились комплектующие импортного производства. Их перестали поставлять в Белоруссию по политическим причинам. Западные санкции, может, и смешат «Искандеры», а вот общественному транспорту двух дружественных государств от них не до смеха.
Меж тем, проблема обновления троллейбусного автопарка в Екатеринбурге взволновала даже детей. «Почему нельзя было заказать троллейбусы у Российского производителя, например у Уфимского завода УТТЗ?», — недоумевает мальчик Максим. «У него хорошие троллейбусы, и нет никаких проблем с запчастями. Он поставляет все троллейбусы в срок, например Новосибирску. Там сейчас ездят 9 троллейбусов модели «Горожанин»», — пишет Максим в соцсетях.
Юный екатеринбуржец Максим вместе с мамой временно живёт в другом городе. Он часто вспоминает родную уральскую столицу и её общественный транспорт. Даже построил из кубиков не что-нибудь, а троллейбусное депо! И планирует, вернувшись, получить профессию, связанную с этим видом транспорта. Возможно, стать водителем троллейбуса. И, когда он слышит новости из Екатеринбурга, что троллейбусный парк ветшает, а замены нет, его начинает охватывать тревога: останется ли ещё любимый вид автотранспорта в городе, когда он вернётся туда?
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