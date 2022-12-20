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Поставка новых троллейбусов в Екатеринбург откладывается из-за санкций
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Из-за санкций в Екатеринбург в 2022 году не смогли поставить 23 новых троллейбуса.
Изначально первую партию новых троллейбусов (23 из 45) планировали поставить в Екатеринбург до 10 декабря этого года, но машины так и не поступили.
Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов заявил изданию Е1, что это вызвано сложностями у выигравшего аукцион на поставку троллейбусов белорусского предприятия «Белкоммунмаш», которому западные страны закрыли поставки определенных запчастей и оборудования.
Теперь срок поставки первых троллейбусов отодвинули до 28 февраля, а их количество снизили с 23 до 3.
Впрочем, Бубнов заверил, что к празднованию 300-летия Екатеринбург получит большую часть троллейбусов, а к 31 октября 2023 года – все предусмотренные контрактом 45 штук.
Напомним, общая стоимость контракта на поставку 45 троллейбусов – 1,45 млрд рублей. Закупка стала возможной благодаря софинансированию из федерального бюджета.
Сейчас средний возраст троллейбусов, работающих на екатеринбургских городских маршрутах, – 25,5 лет. При этом в Орджоникидзевском троллейбусном депо до сих пор эксплуатируются более десятка троллейбусов, выпущенных во времена СССР.
Изначально первую партию новых троллейбусов (23 из 45) планировали поставить в Екатеринбург до 10 декабря этого года, но машины так и не поступили.
Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов заявил изданию Е1, что это вызвано сложностями у выигравшего аукцион на поставку троллейбусов белорусского предприятия «Белкоммунмаш», которому западные страны закрыли поставки определенных запчастей и оборудования.
Теперь срок поставки первых троллейбусов отодвинули до 28 февраля, а их количество снизили с 23 до 3.
Впрочем, Бубнов заверил, что к празднованию 300-летия Екатеринбург получит большую часть троллейбусов, а к 31 октября 2023 года – все предусмотренные контрактом 45 штук.
Напомним, общая стоимость контракта на поставку 45 троллейбусов – 1,45 млрд рублей. Закупка стала возможной благодаря софинансированию из федерального бюджета.
Сейчас средний возраст троллейбусов, работающих на екатеринбургских городских маршрутах, – 25,5 лет. При этом в Орджоникидзевском троллейбусном депо до сих пор эксплуатируются более десятка троллейбусов, выпущенных во времена СССР.
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