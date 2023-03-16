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Обнаруженных в квартире с мертвыми родителями детей, выписывают из больницы в Екатеринбурге
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге выписывают из больницы двух детей, которых обнаружили с обезвоживанием в квартире на улице Таганской. Дети несколько дней жили с мертвыми родителями.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области, после лечения мальчика выписали из больницы. Его сестру врачи готовят к выписке.
Напомним, что двухлетнего мальчика и трехмесячную девочку обнаружили на прошлой неделе в квартире многоэтажки на улице Таганской в Екатеринбурге. Из квартиры несколько дней доносился детский плачь, и соседи решили ее вскрыть. На полу лежали тела родителей – мужчины 1993 года рождения и женщины 1997 года рождения. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
Как сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области, после лечения мальчика выписали из больницы. Его сестру врачи готовят к выписке.
– По решению органов опеки и попечительства дети будут переданы родственникам, – рассказали в областном Минздраве.
Напомним, что двухлетнего мальчика и трехмесячную девочку обнаружили на прошлой неделе в квартире многоэтажки на улице Таганской в Екатеринбурге. Из квартиры несколько дней доносился детский плачь, и соседи решили ее вскрыть. На полу лежали тела родителей – мужчины 1993 года рождения и женщины 1997 года рождения. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
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