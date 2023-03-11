Обезвоженных младенцев нашли рядом с мёртвыми родителями в одной из екатеринбургских квартир

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Страшное зрелище предстало жителям дома №91 на улице Таганской, когда они вошли в одну из квартир. В помещении находилось два давно остывших тела и двое младенцев в тяжёлом состоянии.Вломиться в квартиру дома на Эльмаше соседи решили после того, как начали слышать за дверью плач детей, но достучаться до обитателей жилья не смогли. Разумеется, поначалу самовольничать никто не хотел, но ни полиции, ни сотрудников МЧС дождаться не смогли, — как пояснили местные жители нашим коллегам из издания Е1. Теперь-то понятно, что это тот случай, когда самоуправство оказалось оправданным — найденные малыши были обезвожены и требовали срочной медицинской помощи.По какой причине скончались оба родителя младенцев пока неизвестно. По предварительным данным, следов, которые бы указывали на криминальные обстоятельства смерти, на трупах на найдено. Судя по состоянию тел умерших можно предположить, что смерть наступила минимум два дня. Всё это время дети, которым на вид не более 3 лет, оставались без еды и воды. Сейчас оба малыша находятся под наблюдением медиков.