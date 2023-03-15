Екатеринбуржец рассказал о спасении детей, запертых в квартире с мертвыми родителями

– Девочка лежала в своей кроватке и не подавала признаков жизни. Мы организовали питье. Я кричу своим помощникам: «Вы позвонили в скорую»? «Да, вот они должны приехать»! А получилось, что в это время был вызов в соседнюю квартиру. Там ребенок заболел. Оттуда выходит врач с помощницей. И мы к ним подскакиваем с нашими детьми: «Помогите, посмотрите». На что врач вызывает лифт и говорит: «Нет!». Я к нему: «Родители погибли, детям нужна медицинская помощь!». Он мне заявляет: «Я трупами не занимаюсь». Заходят в лифт и уезжают. Это просто вопиющий случай! Я написал жалобу. Добьюсь, чтобы их наказали! – рассказал Ринат порталу 66.RU.

– Бригада СМП приехала на экстренный вызов в другую квартиру, медики выполняли эвакуацию пациента. Факты, изложенные в публикации, в ходе предварительной проверки не нашли своего подтверждения – к сотрудникам бригады службы «03» никто не обращался за помощью, – заявили в Минздраве.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости