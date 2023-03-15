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Екатеринбуржец рассказал о спасении детей, запертых в квартире с мертвыми родителями
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на Эльмаше двое маленьких детей несколько дней жили в квартире с мертвыми родителями. Сосед, руководивший вскрытием квартиры, рассказал порталу 66.RU подробности истории.
Напомним, что жильцы дома №91 на улице Таганской самостоятельно вскрыли квартиру на 14 этаже, откуда на протяжении нескольких дней доносился плачь, а несколько раз соседи снизу жаловались на подтопление.
Житель дома Ринат рассказал, что понял – с родителями детей что-то случилось. По его словам, соседи обращались в полицию и МЧС, но их опасения игнорировали. Тогда Ринат решил вскрыть квартиру. Он пригласил родственников обитателей квартиры и позвал курсантов МВД. Вместе они взломали дверь, за которой находились двое детей и мертвые мужчина с женщиной.
По словам Рината, дети находились в таком положении несколько дней. Двухлетний мальчик, спасаясь от обезвоживания, открыл воду в душевой, пил ее сам и поил восьмимесячную сестру.
Другая бригада скорой помощи приехала на вызов и забрала детей. В пресс-службе свердловского Минздрава сообщили, что дети поступили в стационар вчера в 17.00, их состояние стабильное. Малыши находятся под присмотром медиков, получают питание, необходимый уход и медицинскую помощь.
Представители Минздрава также прокомментировали случай с отказом в помощи сотрудниками скорой.
По какой причине скончались родители младенцев, пока неизвестно. По предварительной информации, следов, которые бы указывали на криминальные обстоятельства смерти, не найдено. По одной из неподтвержденных версий, причиной смерти могла стать передозировка наркотиками.
Напомним, что жильцы дома №91 на улице Таганской самостоятельно вскрыли квартиру на 14 этаже, откуда на протяжении нескольких дней доносился плачь, а несколько раз соседи снизу жаловались на подтопление.
Житель дома Ринат рассказал, что понял – с родителями детей что-то случилось. По его словам, соседи обращались в полицию и МЧС, но их опасения игнорировали. Тогда Ринат решил вскрыть квартиру. Он пригласил родственников обитателей квартиры и позвал курсантов МВД. Вместе они взломали дверь, за которой находились двое детей и мертвые мужчина с женщиной.
По словам Рината, дети находились в таком положении несколько дней. Двухлетний мальчик, спасаясь от обезвоживания, открыл воду в душевой, пил ее сам и поил восьмимесячную сестру.
– Девочка лежала в своей кроватке и не подавала признаков жизни. Мы организовали питье. Я кричу своим помощникам: «Вы позвонили в скорую»? «Да, вот они должны приехать»! А получилось, что в это время был вызов в соседнюю квартиру. Там ребенок заболел. Оттуда выходит врач с помощницей. И мы к ним подскакиваем с нашими детьми: «Помогите, посмотрите». На что врач вызывает лифт и говорит: «Нет!». Я к нему: «Родители погибли, детям нужна медицинская помощь!». Он мне заявляет: «Я трупами не занимаюсь». Заходят в лифт и уезжают. Это просто вопиющий случай! Я написал жалобу. Добьюсь, чтобы их наказали! – рассказал Ринат порталу 66.RU.
Другая бригада скорой помощи приехала на вызов и забрала детей. В пресс-службе свердловского Минздрава сообщили, что дети поступили в стационар вчера в 17.00, их состояние стабильное. Малыши находятся под присмотром медиков, получают питание, необходимый уход и медицинскую помощь.
Представители Минздрава также прокомментировали случай с отказом в помощи сотрудниками скорой.
– Бригада СМП приехала на экстренный вызов в другую квартиру, медики выполняли эвакуацию пациента. Факты, изложенные в публикации, в ходе предварительной проверки не нашли своего подтверждения – к сотрудникам бригады службы «03» никто не обращался за помощью, – заявили в Минздраве.
По какой причине скончались родители младенцев, пока неизвестно. По предварительной информации, следов, которые бы указывали на криминальные обстоятельства смерти, не найдено. По одной из неподтвержденных версий, причиной смерти могла стать передозировка наркотиками.
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