В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после обнаружения тел супругов, с которыми жили дети

«На место происшествия были направлены специальные службы и участковый уполномоченный МВД. Установлено, что в этой квартире проживала семья. После вскрытия двери в квартире обнаружено, что мужчина и женщина скончались. В этой квартире семья проживала 2 месяца, квартиру снимали», – заявил полковник Горелых.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости