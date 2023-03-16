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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после обнаружения тел супругов, с которыми жили дети
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после обнаружения тел мужчины и женщины в квартире дома №91 на улице Таганской. С мертвыми родителями несколько дней жили младенцы.
В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Тело умершим направили на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. По предварительным данным, признаков криминальной смерти нет.
На момент вскрытия двери в квартире находились двухлетний мальчик и трехмесячная девочка. Они жили рядом с мертвыми родителями на протяжении нескольких дней. Сейчас дети находятся на обследовании в больнице, состояние их здоровья оценивается как стабильное. После лечения будет определена передача детей родственникам или в социальный центр до решения вопроса об опекунстве.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что 15 марта в дежурную часть отдела полиции № 14 поступило сообщение от местной жительницы о том, что из квартиры капает вода и плачут маленькие дети.
Отметим, что ранее житель дома Ринат рассказывал порталу 66.RU, что соседи обращались в полицию и МЧС с сообщением о плаче детей из запертой квартиры, но их опасения игнорировали. По его словам, квартиру вскрывали сами соседи.
В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Тело умершим направили на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. По предварительным данным, признаков криминальной смерти нет.
На момент вскрытия двери в квартире находились двухлетний мальчик и трехмесячная девочка. Они жили рядом с мертвыми родителями на протяжении нескольких дней. Сейчас дети находятся на обследовании в больнице, состояние их здоровья оценивается как стабильное. После лечения будет определена передача детей родственникам или в социальный центр до решения вопроса об опекунстве.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что 15 марта в дежурную часть отдела полиции № 14 поступило сообщение от местной жительницы о том, что из квартиры капает вода и плачут маленькие дети.
«На место происшествия были направлены специальные службы и участковый уполномоченный МВД. Установлено, что в этой квартире проживала семья. После вскрытия двери в квартире обнаружено, что мужчина и женщина скончались. В этой квартире семья проживала 2 месяца, квартиру снимали», – заявил полковник Горелых.
Отметим, что ранее житель дома Ринат рассказывал порталу 66.RU, что соседи обращались в полицию и МЧС с сообщением о плаче детей из запертой квартиры, но их опасения игнорировали. По его словам, квартиру вскрывали сами соседи.
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Обезвоженных младенцев нашли рядом с мёртвыми родителями в одной из екатеринбургских квартир
15 марта 2023
15 марта 2023